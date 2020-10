Biologielever på Frederiksværk Gymnasium & HF har tidligere deltaget i et forsøg, hvor de testede eget blod for covid-19 antistoffer. Arkivfoto.

Første covid-19 tilfælde på gymnasiet

HALSNÆS Mandag morgen gav en elev fra 1. HF på Frederiksværk Gymnasium og HF skolen besked om, at han var blevet testet positiv for covid-19.

"Han fortalte, at han formentlig er blevet smittet ved et familiearrangement søndag 18. oktober. Han var i skole hele ugen efter, så vi kontaktede straks de andre elever i klassen og aflyste undervisningen. Alle lektioner i klassen gennemføres i stedet som virtuel undervisning i denne uge," fortæller rektor Peter Brink Thomsen.

Den smittede elev har ikke deltaget i lektiecafé, og da 1. HF'erne ikke har valgholdsundervisning, er det derfor kun hans klassekammerater, der vurderes at have været udsat for smitterisiko. De skal nu alle testes to gange med to dages mellemrum i denne uge.