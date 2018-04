Mathias Østergaard har fået uddannelse og er blevet jobklar ved hjælp af borgerkonsulent Krustuane Ambus. Foto: Niels J. Larsen

»Før kunne man lalle lidt rundt«

Halsnæs - 04. april 2018 kl. 09:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Før havde jeg intet til overs for alt det kommunale! Det er bedre i dag...

Så direkte udtrykker 23-årige Mathias Østergaard fra Frederiksværk det ovenpå det forløb, han gennem lidt over et år har været igennem med Kristina Ambus fra Uddannelsesvejledningen som hans faste borgerkonsulent.

I dag er Mathias parat til at søge job som lastvognschauffør efter at have taget den nødvendige uddannelse og fået erhvervskørekort.

- Det har været positivt må man sige. Jeg har været igennem en masse ting og sager, forskellige praktik- og skoleforløb og egentlig ikke haft så meget succés i det, men så blev jeg grebet af det med lastvognschauffør, fortæller han.

Tanken om dette blev født, da han fik Kristina Ambus som myndighedsperson, mentor og støtte i samme person i stedet for tidligere at have haft tre forskellige kontaktpersoner i kommunen.

Halsnæs Kommunens projekt »Sammen om en ny velfærd« skal netop forhindre, at borgerne bliver »kastet rundt i systemet«. I stedet lægges én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Sammen stillede Mathias og Kristina Ambus nogle mål op for ham. Han ville gerne have 9.klasse i dansk og matematik, det blev indledt i januar 2017 i Hillerød og afsluttet i januar i år, et andet mål var at starte en uddannelse, og det er ved at være der som lastvognschauffør.

- Et tredje mål var at du blev helt uafhængig af os, det håber vi nu lykkes, siger Kristina Ambus til Mathias, da avisen møder de to på Uddannelsesvejledningen.

Projektet »Sammen om ny velfærd« blev sat i gang i Halsnæs Kommune i 2016, og det er siden koblet på frikommuneforsøget. Og idéen med én borgerkonsulent pr. visiteret borger er nu på vej til at blive et lovforslag efter at flere ministre bl.a. har været i Halsnæs for at høre om ordningen.

Kristina Ambus er en af fire borgerkonsulenter på Uddannelsesvejledningen, der beskæftiger sig med unge i alderen 15-30 år. Hun er i gang med forløb for omkring 10 borgere, hvor nogle ligner det forløb Mathias har haft med at være droppet ud af skolen og have brug for et skub i ryggen for at komme videre, mens andre er i en dårligere situation.

I alt arbejder 11 i Halsnæs Kommune som tværfaglige borgerkonsulenter.

