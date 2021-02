"Føles som at få trukket en plasticpose ned over hovedet"

To kunder i timen

"På den ene side er jeg jo enig i at vi skal gøre alt for at stoppe smittespredning og gøre alt for at komme denne pandemi til livs, jeg er fuldt indforstået med, at så må man tage en eller to for 'holdet'. Men som selvstændig erhvervsdrivende igennem mere end 30 år i lokalområdet, så stiller jeg mig uforstående overfor de sidste tiltag med nedlukning af detailforretningerne", siger Finn Bruun og han uddyber:

"Min butik er på 1600 kvadratmeter, fordelt på fire store rum med 300-400 kvadratmeter pr rum. Butikken har som maximum 10-16 kunder om dagen og det svarer til to kunder i timen på en otte timers arbejdsdag. I disse lokaler kan vi sagtens overholde alle regler, her kan man uden problemer holde 5-10 meters afstand, hvis det er det der skal til", siger Finn Bruun, og han fortsætter:

"Sidste år kunne vi godt have åben og administrere de forskellige restriktioner, det kan vi også nu, stol nu på os", lyder det fra Finn Bruun med direkte henvendelse til de øverste myndigheder. Finn tilføjer:

"Med nedlukningen forlænget hele februar med, så føles det lige nu som at få trukket en plasticpose ned over hovedet, man kan ikke få vejret".