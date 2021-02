Fødselsforberedelse fra sofaen

Via teams

Fødselsforberedelserne vil foregå via Teams, som mange har lært at kende under nedlukningen. Det er håbet, at dialogen og de gode spørgsmål fra de traditionelle fødselsforberedelser flytter med over i det virtuelle univers.

"Vores jordemødre og barselssygeplejersker vil stille spørgsmål undervejs til de gravide og deres partner, som hjælper dem på vej mod fødslen og den første tid med deres nyfødte og der vil være mulighed for de kommende forældre også at stille spørgsmål til jordemødre og barselssygeplejersker undervejs i webinaret", siger Mille Sundquist der er vicechefjordemoder på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.