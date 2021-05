Dette 'kunstværk' har stået på parkeringspladsen ved Gjethuset siden lørdag 1. maj. Foto: Kim Larsen.

'Fødselsdagsgave' efterladt på p-plads

En overmalet campingvogn midt i Frederiksværk er nu blevet meldt til Nordsjællands Politi

Halsnæs - 07. maj 2021 kl. 09:56 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Tidlig lørdag morgen 1. maj kiggede en borger ud af sit vindue i retning mod Gjethuset. Men udsigten var ikke den sædvanlige. Det første, som sprang i øjnene, var en overmalet campingvogn, på flade hjul,som var efterladt på den store parkeringsplads - ud mod Jernbanegade.

Her må den være placeret i løbet af natten mellem fredag og lørdag - måske i forlængelse af en 30 års fødselsdag i nærområdet. Campingvognen er nemlig overmalet med "JONAS 30 ÅR", samt en del andre ord, som ikke skal gentages her.

Da campingvognen fortsat stod på p-pladsen torsdag, ringede borgeren til Halsnæs Avis for at høre, om det var noget, vi havde tænkt at skrive om.

Vi lovede at 'kigge på sagen'.

Parkeringspladsen er kommunal, så kort efter røg der en mail af sted til Halsnæs Kommune med forespørgsel om, hvem der kan svare på spørgsmål om efterladte campingvogne. Mailen var vedhæftet et vellignende foto af den aktuelle campingvogn.

Svaret tilbage lød:

"Vi har ikke hørt noget om campingvognen før nu. Det er nu anmeldt til Politiet, som efter proceduren skal forsøge at kontakte ejeren af campingvognen med besked om, at den skal fjernes inden for en nærmere angivet frist."

Hvis nogen skulle have lyst til at hjælpe politiet med at finde frem til campingvognens ejer, eller måske dem som har 'parkeret' den midt i Frederiksværk, så kan man ringe på 1-1-4 eller tippe via politiets hjemmeside politi.dk/anmeld/tip-politiet