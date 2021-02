47-årige Thomas Rasmussen fra Liseleje skal arbejde med Dansk Døveidrætsforbunds kvindelandshold i futsal. Privatfoto

Fodboldleder får ny og spændende udfordring

Halsnæs - 10. februar 2021 kl. 05:26 Af Niels Jørgen Larsen

Den engagerede futsal- og streetsoccertræner Thomas »Sild« Rasmussen fra Liseleje har fået en ny og anderledes udfordring, da han skal være leder for Dansk Døve-Idrætsforbunds kvindelandshold i futsal. Futsal er den internationalt anerkendte form for indendørs fodbold.

- Jeg glæder mig helt vildt til at komme igang, jeg kender ikke noget til niveauet og ser frem til at lære spillerne at kende. Første mål er at komme til EM i Italien og det er stort at der også findes VM og OL, siger Thomas Rasmussen.

Han er kendt i Halsnæs for bl.a. at stå for 3300 Streetsoccer med en række events for børn i skoleferier og til hverdag med gadebold og futsal m.v.

Mens der altså er et kvindelandshold i indendørsspillet futsal for døve, har Dansk Boldspil-Union endnu ikke oprettet et kvindelandsholdet, men døveidrætsforbundet samarbejder med DBU i forbindelse med træningssamlinger.

Thomas Rasmussens opgave som idrætsleder for kvindelandsholdet bliver at rekruttere nye spillere og finde en ny landstræner til holdet. Han får ansvaret for at samle landsholdet til landsholdsamlinger, med målene om at kvalificere sig til EM i futsal 2022 i Italien, og ikke mindst at komme med til Winter Deaflympics 2023, hvor futsal også er med på programmet.

OL for døve afholdes også hvert fjerde år.

Udover det ny engagement fortsætter han med sine øvrige aktiviteter, hvor han i øjeblikket er U14-træner i Fjordbold efter senest at have været med til til at starte Brøndby Futsal Academy.

Thomas Rasmussen er til daglig ansat som idrætslærer og tovholder på idrætslinjen på Gilbjergskolen i Gilleleje og arbejder med forskellige projekter om at tilbyde futsal på skoler i København, ligesom han vil fortsætte med at stå for en række streetsoccer-aktiviteter.