Fodboldklub er Coronaramt

Her er man i denne uge blevet yderligere Corona-ramt, så træningskampe for herresenior i weekenden er aflyst og man ikke ved hvor man står i forhold til turneringsstarten om bare en uge, da alle spillere er sendt hjem i karantæne. Det er anden gang på kort tid der er smitte i seniortruppen, og yderligere har både U13- og U18-piger været ramt indenfor de seneste uger.

- Det Corona-cirkus er næsten umuligt at navigere i som forening, og det er ikke supersjovt at være foreningsleder. Hånden på hjertet er jeg ligeglad med fodbold lige nu, vi følger retningslinjerne og må se hvor mange kampe og træninger vi kan få op at at stå og om vi bliver taberdømt i nogle kampe, siger formand for FFK John Rydahl.