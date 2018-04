Flytninger koster 11 millioner kr.

Mens det endnu ikke vides hvad Halsnæs Kommune kan tjene på at sælge det gamle sygehus i Frederiksværk til staten, når Energitilsynet som led i udflytning af statslige arbejdspladser rykker til Frederiksværk, så har kommunen nu lavet beregninger på, hvad det vil koste at flytte en række kommunale arbejdspladser og aktiviteter fra Sundhedshuset i Torvegade.

Den offentlige vurdering for bygningerne er 12,7 mio. kr. Det vil koste kommunen et tilsvarende beløb at flytte de nuværende aktiviteter for at gøre plads til de knap 80 medarbejdere i Energitilsynet. Byrådet skal således på næste møde godkende en anlægsbevilling på 11 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til indretning, flytning m.v.