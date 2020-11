Flis-dispensation er skrevet

Denne dispensation, dateret 4/11 2020, er klar til at blive sendt af sted, så snart Udvalget for Miljø og Plan har holdt møde samme dag. Vel at mærke hvis et flertal i udvalget vedtager at give dispensation til A. Henriksen Shipping A/S.

Udvalget for Miljø og Plan beslutter onsdag, om den skal sendes af sted

Halsnæs - 02. november 2020 kl. 07:39 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HUNDESTED Flere borgere har været generet af flisning af tømmer på den sydlige del af Hundested Havn (delområde A), hvor det flisning slet ikke er tilladt ifølge lokalplanen.

Halsnæs Kommune har både i maj og juli påtalt det overfor A. Henriksen Shipping A/S, men da det ikke havde nogen effekt, valgte kommunen pr. 1. september at varsle et 'stående påbud'. Et vink med en vognstang om, at hvis påbuddet blev overtrådt, kunne det føre til en politianmeldelse.

A. Henriksen Shipping A/S har på den baggrund søgt om dispensation til at flise den store mængde tømmer, som i øjeblikket ligger i delområde A. Det vil nemlig være dyrt og besværligt at flytte tømmeret for at flise det et andet sted på havnen.

Miljø- og Planudvalget skal tage på sit møde onsdag 4. november tage stilling til, om der skal gives dispensation til at virksomheden kan foretage flisning i delområde A i en tidsbegrænset periode frem til 30. april 2022.

Gives dispensation bliver det på betingelse af, at arbejdet udføres i løbet af højst 50 dage, samt at der (inden arbejdet går i gang) gøres rede for, hvordan det kan udføres uden at overskride støjgrænser og uden at give støjgener.

Sagen har være i høring, hvilket har ført til otte høringssvar, som alle er imod dispensation.

Det ene høringsbidrag var ledsaget af 154 underskrifter.