Den såkaldte »partylandsby« ses fra luften som en bar plet i det skovprægede sommerhusområde i Asserbo.

Flertal vil stoppe store sommerhuse

Halsnæs - 04. september 2021

Et flertal i byrådet ser ud til at ville sætte stopklods for, at der kan opføres nye store sommerhuse i Halsnæs i stil med den meget omtalte »partylandsby« på den tidligere Asserbohus-grund.

I den retning peger tre sager, der blev behandlet på sidste uges møde i Udvalget for Miljø og Plan: Den længe ventede lokalplan for et større sommerhusområde i Asserbo og en paragraf 14-sag som følge af det, samt ikke mindst oplæg om sommerhuse til den kommende kommuneplan.

Det sidste punkt og kommunenplanen generelt tages op igen til november, men på udvalgsmødet var der flertal for at følge administrationens indstilling med en generel regel om, at der maksimalt kan bygges 180 kvadratmeter beboelsesareal i alt på en sommerhusgrund, og at ingen bygninger til sommerhusbeboelse må være større end 150 kvadratmeter. Samme vil i sagens natur gælde for Asserbo-området i følge den kommende lokalplan.

Det glæder formanden for Udvalget for Miljø og Plan.

- Vi viser, at vi passer på vores område ved at holde den udvikling, som området kan bære, så det fortsat er skønt at være her, siger Anja Rosengreen (SF).

Venstre ønsker større Venstre stillede forslag om, at der må bygges sommerhuse op til 170 kvadratmeter og annekser op til 30 kvadratmeter, men dette forslag fik kun støtte fra Venstre og Walter Christophersen (DF). Imod stemte de tre socialdemokrater og udvalgsfomand Anja Rosengreen (SF).

- Vi prøvede at få igennem, at sommerhusenes størrelse skulle reguleres af bebyggelsesprocenten, men det havde vi ikke held med. Efterfølgende stillede jeg et ændringsforslag om, at man gav lov til 170 kvadratmeter hus og 30 kvadratmeter andet byggeri i stedet for 150+30, men det var der ikke opbakning til, siger Steen Hasselriis (V).

Venstre og DF kom også i mindretal, da de stemte imod lokalplanen for sommerhusområdet mellem Møllevangsvej, Helsingevej, Nyvej og Asserbo, der rummer de samme begrænsninger på byggestørrelser, som der lægges op til i den nye kommuneplan - et samlet boligareal på 180 kvadratmeter, hvor sommerhuset maksimalt er 150 kvadratmeter, samtidig med at bebyggelsesprocenten på den enkelte grund ikke overstige 10.

Bevar naturpræg Igangsætning af en samlet lokalplan for det tæt bevoksede sommerhusområde i Asserbo blev besluttet helt tilbage i foråret 2020, da der lå en konkret ansøgning om at udstykke en grund på Den Korte Vej 1, som kunne åbne mulighed for at opføre 5-6 store sommerhuse i stil med »partylandsbyen« få hundrede meter fra.

Målet med den lokalplan, der nu er på vej i høring, er at bevare områdets rekreative karakter og naturpræg. Bebyggelse i området skal derfor som det hedder i sagsfremstillingen »i udseende og karakter fremstå som sommerhusbebyggelse og i materialer og farver, der er til passet områdets øvrige bebyggelse.«

Lokalplanen opstiller derfor betingelser for hvilke materialer, der må benyttes i forbindelse med byggeri i området. Videre at de store grunde er med til at sikre områdets naturpræg, da de både tillader en mere vild natur samt lysninger omkring det enkelte sommerhus.

»Lokalplan 02.22 opstiller bestemmelse om, at der i området ikke må komme nye grunde med en grundstørrelse på under 1800 kvadratmeter og at bebyggelsesprocenten er på 10.

For at bevare områdets naturkvaliteter, regulerer lokalplanen både forhold om terrænregulering og beplantning, herunder type, udbredelse og bevarelse af beplantning.

Tilfreds formand - Vi valgte at stemme i mod. Lokalplanen må gerne være restriktiv, men vi skal også passe på, at det ikke bliver et plejehjem, hvor man ikke må noget, siger Steen Hasselriis og henviser til, at flertallet i udvalget ønskede tilføjet et forbud mod basketballstativer.

Der har netop kørt en sag, hvor et flertal i byrådet har krævet et multibaneanlæg i »partylandsbyen« på Asserbohus-grunden fjernet efter klager fra naboerne. Kommunens påbud om fjernelse er at ejeren anket til planklagenævnet.

- Der var opbakning til at sende lokalplanforslaget videre til byrådet og i høring. Det er rigtig fint, der er en bred forståelse for forskellige områder kan bære forskellige bebyggelser. Asserbo er et særligt område, hvor skov og det plantagelignende fastholdes, og det er jeg rigtig godt tilfreds med, siger Anja Rosengreen.

På udvalgsmødet diskuterede man altså særlig størrelsen på nye sommerhuse, hvor flertallet holdt på de 150 kvadratmeter. Anja Rosengreen kunne have ønsket en grundstørrelse på minimum 2.000 kvadratmeter, men man enedes om 1.800.

Forbud på vej I forlængelse af lokalplanforslaget for Asserbo indstillede Udvalget for Miljø og Plan, at der nedlægges et såkaldt paragraf 14-forbud mod udstykning af to grunde til fire grunde på Østhjørnevej i Karsemose i venten på, at den samlede lokalplan for sommerhusområdet vedtages.

Ejer af ejendommene ønsker at udstykke to eksisterende grunde til fire grunde, tre på 1.200 kvadratmeter og den sidste på 1.663 kvadratmeter. Altså mindre end den minimumsgrundstørrelse der bliver foreslået i den ny lokalplan.

Seks ud af udvalgets syv medlemmer stemte for indstillingen om paragraf 14-forbud, mens Thomas Møller Nielsen (V) undlod at stemme.

Ejer af ejendommene mener ikke, at der er retslig grundlag for at nedlægge et paragraf 14 forbud, men administrationen i Halsnæs Kommune vurderer, at det retslige grundlag for nedlæggelse af forbuddet er til stede.

- Ansøgningen taler imod den ånd, der er i lokalplanen, og når den er så tæt på, er det helt legitimt at nedlægge et paragraf 14-forbud, siger Anja Rosengreen.