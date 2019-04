Et flertal i Udvalget for Miljø og Plan vil ikke gøre et landområde i Vinderød bag privatskolen og Arresøparken til byzone. Dermed kan et projekt om en ny økolandsby formentlig ikke realiseres. Foto: Kasper D. Dønbo. Foto: unknown

Flertal vil ikke bygge på landet

Halsnæs - 03. april 2019 kl. 14:34 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et landområde i Vinderød skal ikke omdannes til byzone og lægge kvadratmeter til et stort boligbyggeri. Det mener et flertal fra SF og Socialdemokratiet i Udvalget for Miljø og Plan i Halsnæs Kommune, som tirsdag havde sagen på dagsordenen.

- Vores anbefaling til byrådet er, at vi ikke overfører området fra landzone til byzone, siger Anja Rosengreen(SF), udvalgsformand for Miljø og Plan, til Frederiksborg Amts Avis.

Hun kalder udvalgets anbefaling - som Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod - for en »principiel stillingtagen« i forhold til, hvordan kommunen skal udvikles. Det går i retning af byfortætning, før der tages nye større områder i det åbne land i brug.

- Min personlige holdning er, at vi ikke skal inddrage mere åbent land til at bygge på. Vi skal byfortætte, hvor der allerede er bygget, for når der først er bygget i landzoner, så er det ikke åbent og ubebygget land mere. Så det var en principiel stillingtagen, og jeg er glad for, at der var opbakning til det i udvalget, selvom vi er klar over, at det skal besluttes i byrådet, siger Anja Rosengreen.

Flertallets indstilling kan virke overraskende. Det er nemlig Halsnæs Kommune selv, som har ansøgt Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt området i Vinderød Nord kunne omlægges til byzone. Erhvervsstyrelsen svarede for nylig, at de ikke vil gøre indsigelse, hvis kommunen går videre med de planer, men trods grønt lys fra styrelsen, ser planerne nu ud til at blive droppet. Stemmer både Socialdemokratiet og SF sammen i byrådet vil de dog også her have flertal.

- Der har ikke været politisk stillingtagen til, om vi ville udlægge det område til byzone. Det har været et spørgsmål om at afdække de muligheder, vi har for at udvikle kommunen, siger Anja Rosengreen.

Den politiske udmelding fra udvalget er dårligt nyt for de personer, som allerede udarbejdet et stort projekt om at udvikle ny økologisk landsby ved navn Bofællesskabet Elmegård på 130.000 kvadratmeter jord mellem Helsingevej og Elmegårdsvei i området bag Arresøparken og Vinderød Privatskole. Projektet er indsendt til Halsnæs Kommune, men det er endnu ikke lykkedes Frederiksborg Amts Avis at finde ud af, hvem der står bag.

