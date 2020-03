Flertal sender boligprojekt retur - igen!

Se billedserie Den gamle tankstation og et forfaldent husmandssted skal blive til boliger, men det er nu udskudt af byrådsflertallet. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 21. marts 2020 kl. 11:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

hundested: En plan om 27 boliger på Amtsvejen 64 i Hundested - et projekt kaldet Rasmussens Have - må nu en ny tur i forvaltningen. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har vendt tommelen ned for det fremlagte forslag til komuneplantillæg og lokalplan.

Det er sket først i Udvalget for Miljø og Plan og siden i Økonomiudvalget, og med udsigt til at kun Venstre og Dansk Folkeparti ville stemme for i byrådet, har borgmester Steffen Jensen (S) fulgt flertallet i udvalgene, således at indstillingen afvises og går tilbage uden at være drøftet i byrådet, hvor sagen skulle have været på tirsdagens aflyste møde.

I dag ligger der en tankstation og bygninger i dårlig stand på Amtsvejen 64. Udvalget for Miljø og Plan besluttede i maj 2019, at der kunne igangsættes en lokalplanproces for et boligbyggeri på adressen i 2½ etage og med en bebyggelsesprocent på op til 79 procent. Det er det forlag, der nu er fremlagt, men som flertallet har stemt imod.

Useriøst

Den nye udsættelse af sagen finder gruppeformand for Venstre Michael Thomsen særdeles ærgerlig og uheldig.

- For 10 måneder siden stemte et flertal for at udarbejde en lokalplan efter de rammer og retningslinjer, som var ønsket af bygherren. Nu siger man nej tak. Folkene bag projektet har splidt tid og penge, men det har vores administration også. Det kan man slet ikke byde folk, der vil udvikle og investere i Halsnæs. Vi har tidligere set det omkring Åsebro, hvor man har trukket folk rundt i manegen, siger Michael Thomsen, der mener, at det kan få konsekvenser for andre, der overvejer projekter i Halsnæs.

- Det afskrækker nogen og sender et signal om, at det foregår useriøst, konstaterer han således.

Ikke nær skiven

- Socialdemokraternes holdning er, at byggeriet er alt for højt og stort. I kommuneplanen, står der om området, at det er udlagt til 1½ plan med bebyggelsesprocent på 30 (35 procent ved tæt/lavt byggeri). Det projekt, vi har fået er 2½ plan og bebyggelsesprocenten 79. Det er ikke i nærheden af skiven med hensyn til, hvad der må bygges i den nuværende kommuneplan, siger Torben Hedelund (S).

Han tilføjer, at man i forbindelse med den kommende kommuneplan har drøftet mulighederne for fortætning af parcelhusområder, men at intet tyder på, at man vil tillade byggeri på to og en halv etage her.

- Så vores holdning er, at byggeriet skal have fjernet en etage, så det kommer ned i 1½ plan. Dermed vil det også automaisk komme ned i bebyggelsesprocent. Ikke ned på 35, men vi kan godt strække os lidt her, hvis vi kommer ned i plan og højde, siger Torben Hedelund.

Formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) konstaterer, at hun i det fremlagte projekt ikke kan genkende det, hun tidligere er præsenteret for mundtligt.

- Jeg ikke se, at byggeriet ligner det nye på Peder Falstersvej i Frederiksværk. Gule mursten på en lang boligblok har vi rigeligt af i kommunen. Jeg fik et klart indtryk af, at man ville vandskure eller pudse facaden. Derudover er højden fortsat et issue, og så vil man bygge helt ud til skel mod naboerne, det er simpelthen for tæt, siger Anja Rosengreen.

Holdningen om, at det fremlagte projekt er for højt, deles af Enhedslistens Thue Lundgaard. Dermed er der flertal imod på 13 ud af byrådets 21 medlemmer.

Vil forskønne

Venstres Michael Thomsen forstår ikke flertallets argumenter.

- Vi ville meget gerne have sendt denne sag i høring. Det er et markant hjørne i Hundested, som trænger til et løft. Et er højde og drøjde, men jeg forstår ikke, at SF vil være smagsdommere om gule mursten. Naboerne er indforstået med planen, den eksisterende tankstation er i to plan og bygningen overfor i to plan, og der er så store højdeforskelle i området at byggeriet ikke vil skæmme, men tværtimod forskønne, siger Michael Thomsen.

Anden proces

Omkring processen hvor planen er forhåndsgodkendt, men nu ryger tilbage til forvaltningen, siger udvalgsformand Anja Rosengreen:

- Vi har nu besluttet, at vi fremover sender lokalplanforslag hele vejen til byrådet med det samme. I denne sag troede vi, at vi kunne fremme sagen ved en forhåndstilkendegivelse i Udvalget for Miljø og Plan. Men det kan ikke lade sig gøre i praksis, fordi man jo så nærmest forventes at tage stilling til lokalplanforslaget, uden at have set det, og på vegne af hele byrådet. Fremover lægger vi først planforslag op, når det er færdigt, så det kan gå helt til byrådet med det samme.

Hun anfører, at der er en god grund til, at et lokalplanforslag først er besluttet, når det har været igennem et forløb med minimum to fagudvalgsbehandlinger, to økonomiudvalgsbehandlinger og to gange i byrådet med en offentlig høringsproces imellem.

- Vi skal som politikere kunne ændre holdninger undervejs, som vi bliver oplyst om projekternes detaljer. Hvis man lukker sig om et standpunkt for tidligt, er der jo ingen reel borgerinddragelse, siger Anja Rosengreen.

Da projektet blev fremlagt for Udvalget for Miljø og Plan i maj 2019, stemte Anja Rosengreen for at sætte lokalplanarbejet igang sammen med Venstres to medlemmer og Walter Christophersen (DF), mens de tre socialdemokrater i udvalget stemte imod.

