Flertal ønsker nedlagt tankanlæg som nyt åbent naturområde

Det sidste område er også en del af forsvarets tidligere brændstofdepot, et areal på cirka 60.000 kvm. i landzone, som Halsnæs Kommune nu vil undersøge om kan anvendes enten til udlæg til sommerhusområde eller som et naturprojekt. Fælles for begge områder er, at der er forurening efter tankanlæg i jorden. Hvor den første grund ligger i et sommerhusområde og dermed kan udstykkes under forudsætning af, at bygninger fjernes og der gøres noget ved forureningen, så kræver det store areal en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, hvis det skal udlægges til sommerhusområde.

På Hesseløvej i Hundested ligger to militære arealer omgivet af solidt hegn med pigtråd i toppen. Et mindre på adressen Hesseløvej 9, delvist asfaltbelagt med efterladte installationer og bygninger. Og et større, kuperet skovområde længere fremme ad vejen og langs med Sandvejen,

