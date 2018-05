S og SF siger nej til at gøre det muligt at sælge stadionnavne. Foto: Niels J. Larsen

Flertal: nej til salg af stadionnavn

Halsnæs - 09. maj 2018 kl. 05:19 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der tegner sig nu et byrådsflertal for, at det ikke bliver tilladt for Hundested IK eller andre foreninger at sikre indtægter til klubarbejdet ved at sælge navne på hjemmebanen til en sponsor.

Der var ellers i administrationens forslag lagt op til, at det skulle tillades på visse betingelser, men på sidste uges møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati gik et flertal ind for, at det ikke skal være muligt for en forening at sælge navnerettighederne til kommunale faciliteter.

For det forslag - kaldet Model A - stemte de tre socialdemokrater i udvalget og Olaf Prien (SF).

- Vi er nogen, som har den opfattelse, at man ikke skal kunne sælge navnerettighederne på kommunale bygninger, vi stiller til rådighed. Vi mener, at det er mere rent, hvis de altid hedder for eksempel Hundested Stadion eller Frederiksværk Stadion, siger Helle Lunderød(S), formand for udvalget for kultur, idræt og demokrati, til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg kan godt forstå, at idrætslivet gerne vil have alle de muligheder, der er for at gøre den slags ting, fordi de skaffer penge til foreningerne gennem sponsorater, men jeg synes retningslinjerne giver muligheder for at gøre det på mange andre måder. Det er kun salg af navn på kommunale bygninger, vi ikke ønsker, og det er en holdningsting.

Venstres Sune Raunkjær og Susan Eirfeldt stemte for, at det blev muligt at sælge navnerettigheder til udendørs faciliteter, mens Gitte Hemmingsen (DF) undlod at stemme.

