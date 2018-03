Se billedserie Den ny skole skal bygges på den nuværende Enghaveskoles boldbane, mener et udvalgsflertal. Foto: NJL

Send til din ven. X Artiklen: Flertal for ny skole i Enghaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal for ny skole i Enghaven

Halsnæs - 09. marts 2018 kl. 04:16 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny skole i Frederiksværk kommer efter alt at dømme til at blive bygget på Enghaveskolens nuværende boldbaner, mens de nuværende skolebygninger vil blive revet ned.

Onsdag var sagen i Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i Halsnæs Kommune og her anbefalede et flertal placeringen af en ny skole i Enghaven.

Forslaget om placeringen ved den nuværende Enghaveskole blev stillet af formand for udvalget Helge Friis (S), og det blev fulgt af partifællerne Annette Westh og Sarah Lindemann Thøgersen samt Olaf Prien (SF).

- Det har hele tiden været Socialdemokratiets holdning, at skolen bør ligge i Enghaven med mindre noget talte absolut imod i forhold til økonomi eller jordbundsforhold, siger Helge Friis (S).

Scenariet ser dermed ud til også at kunne få flertal i byrådet, når den endelig beslutning træffes den 22. marts.

Det var dog ikke et enigt udvalg, som nu giver deres anbefalinger videre. Venstres to medlemmer af udvalget, Michael Thomsen og Frederik Germann, stemte for, at skolen placeres i Rådhusparken, som partiet oprindeligt foreslog sidste år, mens udvalgets sidste medlem Walter Christophersen(DF) var fraværende med afbud.

Efterfølgende har Venstre i valgkampen stillet sig åben overfor andre placeringer af skolen, men på baggrund af analysearbejdet peger man nu igen på Rådhusparken.

Som begrundelse for at vælge Rådhusparken anfører Venstre, blandt andet, at eleverne vil få en gennemsnitlig kortere skolevej, at man vil få en kobling til det nye Unge Kultur Center og Ungdomsvejledning i Krudtværksområdet, og at genen for naboerne i form af rystelser og støj fra pilotering og støj fra tunge køretøjer og selve byggeriet vil blive afgørende værre i Enghaven end i Rådhusparken.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.