Nordmolen på Hundested havn kommer på kommunale hænder fra 1. januar, hvis det sidste falder på plads.

Flertal for køb af Nordmolen, men aftale er ikke helt på plads

Halsnæs - 18. december 2020 kl. 14:55 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et stort flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og SF støtter den købsaftale for Nordmolen, der er forhandlet med Hundested Havn I/S, således at Halsnæs Kommune køber Nordmolen tilbage. Dermed stod 18 af byrådets medlemmer bag direktionens indstilling, mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod, da sagen blev behandlet for lukkede døre på byrådsmødet torsdag aften.

- Forudsat at de sidste undersøgelser der er igang med advokat og mægler er som det skal være, går salget igennem pr. 31. december, og vi vil så præsentere hele købsaftalen med købspris og andre elementer i aftalen den 4. januar, siger borgmester Steffen Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Kommunens køb af Nordmolen sætter en stopper for havnens omdiskuterede planer om et større boligprojekt på området og åbner mulighed for, at molen istedet kan anvendes til etablering af et arktisk center, hvis man kan finde den nødvendige finansiering til det. Nyheden om den kovending i sagen blev præsenteret i august på et pressemøde, hvor de tre partier som nu har stemt for aftalen, var tilstede sammen med repræsentanter for Hundested havn.

Flertallet på 18 byrådsmedlemer stemte for denne formulering: »Direktionens indstillinger anbefales, forudsat af den indhentede nye ejendomsvurdering opfylder advokatens krav og forbehold i skrivelse af 17. december 2020.«

Frederiksborg Amts Avis erfarer at man ønsker at være sikker på, at den forhandlede købspris svarer til markedsværdien. Udover selve beløbet rummer aftalen en række andre bestemelser i forhold til præcis hvilket areal det handler om, vedligeholdelse m.v.

- Der er en masse ting i aftalen, og vi vil lægge alt på bordet efter 31. december, lover borgmester Steffen Jensen.