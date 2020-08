Et snævert udvalgsflertal ønsker at der arbejdes for at gennemføre kloakering i det meget bakkede område ved Grævlingehøj, hvor der er en smuk udsigt mod Roskilde Fjord. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Flertal for kloakering af stort sommerhusområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flertal for kloakering af stort sommerhusområde

Halsnæs - 27. august 2020 kl. 04:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en ny spildevandsplan for Halsnæs Kommune skal der gøres en indsats for at begrænse overløb både af hensyn til miljø og økonomi, og der skal arbejdes videre med kloakering af to områder i kommunen, ved den såkaldte Maglemosegrøft i Liseleje og et stort område med 2200 sommerhuse langs Roskilde Fjord.

Det sidste stemte repræsentanter for Venstre og DF dog imod, da sagen blev behandlet i sidste uge på mødet i Udvalget for Miljø og Plan.

- Det vil være et overgreb på området og et urimeligt slag på naturen, hvis det skal graves op for at kloakere. Samtidig vil det være et overgreb på borgernes pengepung. Mange i området er på overførselsindkomst, og de har i dag et velfungerende nedsivningsanlæg, som de måske forsat er igang med at betale af, siger Thomas Møller Nielsen (V), der på udvalgsmødet stemte imod den del af spildevandsplanen sammen med partifællen Steen Hasselriis og Walter Christophersen (DF).

Thomas Møller Nielsen anfører, at en del af området er meget specielt naturmæssigt med kuperet terræn, og at det vurderes, at det kun er omkring 20 procent af de 2200 ejendomme, som i dag har et dårligt nedsivningsanlæg.

- Man burde køre en strammere kontrol med dem, så de fik deres anlæg i lovlig stand, i stedet for at inddrage de øvrige 80 procent, siger Thomas Møller Nielsen.

De 2200 sommerhuse ligger delt i seks områder Kregme, Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, St. Havelse Strand, Ølsted Nordstrand og Sydstrand. Ifølge sagsfremstillingen har langt størstedelen af sommerhusene ældre nedsivningsanlæg, som sandsynligvis stammer fra opførelsen af sommerhuse i 1960-1970'erne.

Udvalgsflertallet med formand Anja Rosengreen (SF) og tre socialdemokrater gik på mødet ind for løsningen med kloakering.

- Det vil koste mange ressourcer at tjekke de enkelte anlæg, mens kloakering er en sikker løsning, som jeg håber, byrådet tilslutter sig, siger Anja Rosengreen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis torsdag.