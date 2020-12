Flertal for fast food-restaurant

Der var flertal for at gå videre med planerne om en Burger King-restaurant ved Maglehøj, da miljø- og planudvalgets medlemmer onsdag stemte om sagen, der i sidste instans besluttes af byrådet:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 43 og lokalplan 05.15 for en restaurant på Ildtornvej godkendes.

2. At der tages særskilt stilling til, om skiltning med pylon i rundkørsel og den specielle udstykningsmodel kan godkendes - hvis ikke udtages denne mulighed af planen.

3. Der ikke udarbejdes en miljørapport, og

4. Lokalplanen offentliggøres og sendes i høring jf. Planlovens regler.

For punkterne 1, 3 og 4 stemte udvalgsmedlemmerne Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V), Jannik H. Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O), mens udvalgsformand Anja Rosengreen (F) stemte imod og fremsatte en mindretalsudtalelse: "SF stemmer imod, idet vi ikke ønsker at ændre plangrundlag fra dagligvarebutik til fastfoodrestaurant."

For punkt 2 stemte Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V), Jannik H. Jørgensen (A) og Walter G. Christophersen (O), mens Helle Lunderød (A), Torben Hedelund (A), Anja Rosengreen (F) stemte imod.

Med hensyn til reklame-pylonen ved rundkørslen var der forud for mødet skitseret muligheden for at sagen kan danne præcedens for andre virksomheders reklamemuligheder ved vejene, da Burger King-restaurantens placering ikke umiddelbart giver mulighed for at sætte en pylon op, og der derfor er foreslået en speciel udstykningsmodel med et 'ekstra' areal ud mod Hillerødvej. Dette punkt var der som omtalt delte meninger om med en snæver 4-3 afgørelse i udvalget.