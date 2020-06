Se billedserie Her ses legepladsen fra luften mellem de store sommerhuse i Asserbo.

Flertal: Legeplads skal væk

Halsnæs - 11. juni 2020 kl. 15:19 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En multibane og legeplads mellem nogle af de store sommerhuse på den tidligere Asserbohusgrund skal fjernes. Det besluttede et stort flertal i Udvalget for Miljø og Plan på mødet onsdag.

Kun Thomas Møller Nielsen (V) stemte imod og begærer sagen i byrådet, mens hans partifælle Steen Hasselriis stemte sammen med de øvrige fem udvalgsmedlemmer for direktionens indstilling om, at anlægget er i strid med lokalplanen og skal fjernes.

Som tidligere beskrevet i Frederiksborg Amts Avis er det Asserbohus Grundejerforening, der har klaget til Halsnæs Kommune over at der er etableret en indhegnet minikunstgræsbane og opsat legeredskaber mellem sommerhusene på Mostergårdsvej 6 og 8. Grundejerforeningen anfører at anlægget er opført uden tilladelse og at det giver støjgener for naboerne.

Nu giver altså både forvaltning og politikerne grundejerforeningen ret.

Det ene af Venstres to medlemmer af Udvalget for Miljø og Plan Thomas Møller Nielsen var uenig med resten af udvalget.

- Som udgangspunkt pirrer det mit liberale gen, at man vil gå ind på en fremmed mands matrikel og stille nogle krav, som man sandsynligvis ikke har hjemmel til, siger Thomas Møller Nielsen.

Han tilføjer at han mener at flere i Venstres byrådsgruppe deler denne holdning, og det er derfor han ønsker den i byrådet, selv om han er klar over, at deres synspunkter ikke kan samle flertal.

- Det er også i offentlighedens interesse at borgerne får at vide hvorfor man beslutter som man gør, siger Thomas Møller Nielsen og erkender at man i Venstre plejer at være helt enige - udadtil - i alle sager.