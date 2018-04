Det er tæt på bebyggelse, at rådyrene krydser vejen. Det har i de seneste uger kostet to af dem livet. Foto: Stig Hansen

Flere rådyr er blevet kørt ned

Halsnæs - 24. april 2018 Af Joachim Christensen

Det kan være en god idé, at være varsom, hvis man kører bil på Ubberupvej ved Ølsted. I løbet af de sidste par uger er to rådyr blevet fundet dræbt i trafikken.

Stig Hansen har fundet de døde dyr liggende i vejkanten tæt ved sit hjem, og han vil gerne advare om, at oversigtforholdene er dårlige.

- Jeg vil opfordre bilisterne til at være særligt agtpågivende her, da der også tidligere er kørt vildt ned. Der er ikke skiltet fra kommunens side, siger han.

I kommunens Trafik og Veje-afdeling forklarer leder Jeppe Skovgaard Schmidt, at der rigtig nok ikke er skilte, om at dyr kan krydse vejen. Han har ikke i sine tre år på posten hørt om, at der skulle være et problem. Han er dog villig til at se nærmere på sagen.

- Det er ikke særlig trafiksikkert, hvis man kan støde ind i rådyr, siger han.

Blitzende skilte

Ifølge Stig Hansen så trækker rådyrene mellem St. Lyngby skov og Kregme og Ubberup mose, og det sker i skumringstiden. Da krydset ved Hillerødvej blev ombygger, blev der sat lys op og på Ubberupvej kom der fartmålere, der blinker, hvis man kører for stærkt. Det har medvirkende til, at dyrene har ændret adfærd og krydser vejen et farligere sted end tidligere, mener han. De blitzende skilte i mørket kan være med til at skræmme dyrene.

- Efter lyset kom op, trækker dyrene tættere på ejendomme. Før løb de op over bakken. Nu har bilisterne ikke en chance for at undgå påkørsel.

Det er ved Ubberupvej 16-18, at rådyrene er blevet ramt.

