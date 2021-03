UKC er lukket til efter påske på grund af tre tilfælde med Corona. Foto: Niels J. Larsen

Flere nýe smitteudbrud i Frederiksværk

Halsnæs - 25. marts 2021 kl. 17:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Der er udbrud med Corona-smitte flere steder i Frederiksværk, og det samlede antal smittede i Halsnæs Kommune kom torsdag op på 40 indenfor de seneste syv dage.

Alle aktiviteter i Unge- og Kulturcentret er helt lukket ned og åbner først igen efter påske efter at man har konstateret i alt tre smittetilfælde. Videre er 19 børn fra to enheder i Børnehuset på Baggersvej i Vinderød Enghave er sendt hjem efter at to medarbejdere i børnehuset er konstateret smittet.

Det oplyser Halsnæs Kommune torsdag eftermiddag. Som omtalt i Frederiksborg Amts Avis i går er der også konstateret et smitteudbrud i Maglehøj-bebyggelsen i Frederiksværk. Styrelsen for Patientsikkerhed gav torsdag kommunen besked om, at der nu var 10 smittetilfælde i kvarteret.

Derfor er Halsnæs Kommune i dialog med myndighederne om snarest at få en mobil testenhed til Maglehøj, samtidig med at man igangsætter andre tiltag for smitteopsporing og begrænsning af smittespredningen.