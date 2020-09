Foto: Allan Nørregaard

Flere millioner på vej til bugnende budget: Særtilskud og lånepuljer i spil

Halsnæs - 07. september 2020 kl. 04:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Social- og indenrigsministeriet kunne onsdag løfte sløret for, at 18 vanskeligt stillede kommuner får penge fra den såkaldte særtilskudspulje, som i år lyder på 355,3 millioner kroner. På listen står også Halsnæs Kommune, der sidste år ikke fik del af puljen. Kommunen er blevet tildelt 11 millioner kroner, og det glæder borgmester Steffen Jensen(S).

Midlerne ryger ind i kommunens store budget, enten som et engangsbeløb til at renovere bygninger eller som ekstra midler til at ansætte mere personale over tid.

- Det er et budget med mere velfærd, hvor børn og ældre vil opleve, at der er flere penge til dem, og det trænger de til. Samtidig skal vi i gang med at renovere kommunens bygninger, og det vil i fremtiden frigøre flere penge til velfærd, siger Steffen Jensen.

Indenrigsministeriet kalder det selv en økonomisk håndsrækning, der skal sikre et retfærdigt Danmarkskort, hvor der er råd til velfærd i hele landet.

- Danmark er for lille til store forskelle. Der skal være råd til en ordentlig velfærd i hele landet. Derfor har vi indgået en bred politisk aftale om en mere retfærdig udligning. Vi har også åbent sagt, at vi aldrig kan få et system, der tager højde for alle særlige forhold i de enkelte kommuner. Derfor er puljen med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet som følge af reformen, så vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag(S).

Kan låne 45 millioner Samtidig er Halsnæs Kommune blandt de 36 kommuner, som har fået adgang til at låne i alt 850 millioner kroner i 2021. Kommunerne har kunnet søge i alt tre lånepuljer: én til målrettede investeringer med et effektiviseringspotentiale, for eksempel i velfærd; én til ordinære anlægsaktiviteter, for eksempel være investeringer i nye veje eller ombygning af administrationsbygninger; og én målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder, for eksempel være på folkeskoler og daginstitutioner.

Halsnæs Kommune har fået tilsagn om at kunne låne i alt 45 millioner kroner. 30 millioner kroner fra puljen til investeringer på borgernære områder og 15 millioner kroner fra puljen til ordinære anlægsaktiviteter

- Jeg vil foreslå, at vi kigger på at optage lånene, og det vil være en del af det budgetforslag, som jeg fremlægger i Gjethuset, siger Steffen Jensen.

Han kalder årets budget for et »historisk højt anlægsbudget«, og i det lys giver det mening at låne pengene.

- Vi har en økonomisk politik om kun at låne til anlægsinvesteringer, og i år har vi et historisk højt anlægsbudget - både med nye byggerier og renoveringer. På den lange bane ville det kunne betale sig og være økonomisk klogt at kigge på lånene. Var det derimod til drift ville det være dumt, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Jeg er åben for forhandling i forhold til, hvor meget vi skal låne, men jeg synes, at det vil være klogt af os at kigge på det, vores mange anlægsinvesteringer taget i betragtning.

Budgettet bugner I efteråret 2018 måtte politikerne vende hver en sten og sætte kryds ved spareforslag, som de ikke brød sig om, for at finde 70 millioner kroner, som kommunen manglede i budgettet. Et hul, som hovedsageligt er forårsaget af eksploderende udgifter til anbragte børn. Bare to år efter ser situationen anderledes lys ud. Der er flere penge at lave budget for i år, end det tidligere er set i Halsnæs. Det skyldes blandt andet, at den nye udligningsordning sikrer kommunen 48 millioner kroner mere end hidtil - 21 millioner kroner i ekstra udligning, dertil 17 millioner i finansieringstilskud og yderligere to års tilskud på 10 millioner i bagudrettet kompensation. Oveni kan man nu lægge 11 millioner fra særtilskudspuljen.

- Vi har selvfølgelig modtaget en smule mere i udligning, men vi har også være gode til at budgettere med realistiske budgetter, siger Steffen Jensen og fremhæver, at kommunen at stort overskud på driften.

- I mit budgetforslag er der omkring 120 millioner kroner i overskud på driften. Det er rigtig meget, og kigger man på hovedoversigten har der løbende været et driftoverskud på over 100 millioner kroner.

Det nye, store råderum giver blandt andet plads til anlægsinvesteringer. Borgmesteren ønsker blandt andet at bygge en ny svømmehal, sikre Vej og Park en nyt tilholdssted og renovere en række af kommunens bygninger.