Fire gange i påsken måtte søredderne fra Lynæs have båden i vandet. Foto: Niels J. Larsen

Flere kitesurfere i problemer

Netop som de frivillige søreddere mandag eftermiddag var på vej ud af havnen i Lynæs efter en kitesurfer i nød, kom den uheldige surfer ind med en lokal lystfisker, kold og våd af den hårde sø. Surferen var observeret af et medlem at DSRS Lynæs på vandet imellem Lynæs og Alholm.

Det var fjerde gang i påsken, at søredderne i DSRS Lynæs blev alarmeret til windsurfere i problemer. Første gang var palmesøndag i samarbejde med JRCC. Siden fulgte to aktioner skærtorsdag. Det får stationsleder Bo Vinten Johansen til at rette en appel til surferne: