I øjeblikket ligger to husbåde i Hundested Havn ved stensætningen, hvor der bygges ramper for at få plads til flere. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Flere husbåde til Hundested Havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere husbåde til Hundested Havn

Halsnæs - 21. marts 2018 kl. 08:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I godt et år har det tidlige inspektionsskib H.V. Ravn ligget i Hundested som kontor og »sommerhus« for Frank Uldahl og Anette Alfastsen for enden af fiskeri-kajen i Hundested havn.

Nu er der udsigt til, at de får selskab af en helt lille afdeling af husbåde, som et nyt tiltag på havnen. Der ligger allerede to husbåde overfor H.V. Ravn, og der er arbejde igang for at gøre plads til flere og forsyne dem med kloak, vand og el.

- Vi skaber plads til 6-7 husbåde i alt, dels på kajen bag fiskehallen og på modsatte kaj ved stensætningen, hvor vi laver ramper ud. Husbåde vil kunne ligge som en del af havnen og samtidig være sig selv, siger havnefoged Søren Brink.

Husbådene kan bruges som kontor eller »sommerhus« hele året, men beboerne må ikke have fast adresse på havnen.

- De får status og samme vilkår, som når man lejer en bådplads. Det holder vi fast i, vi vil ikke skabe et villakvarter, selv om ny lovgivning giver muligheder for det, siger Søren Brink.

Prisen for at have en husbåd - eller skulle man kalde det sommerhusbåd - liggende i Hundested udregnes efter bådens bredde og længde.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.