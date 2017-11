Flere hundrede unge har været i stemmeboks

I stedet fik de unge mulighed for at få deres stemme hørt i boksen, da den lagde vejen forbi alle fire udskolinger og gymnasiet.

Her skulle eleverne løse en opgave, hvor de i fællesskab skulle blive enige om at prioritere mellem en række emner - næsten som i det rigtige byråd. »Stemmesedlerne« blev lagt i en rigtig stemmeurne, og som tak ventede der flødeboller.

Og så kunne eleverne komme frit til orde i små videooptagelser, hvor de fik lejlighed til at dele deres tanker om, hvad der kan gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at være ung.

- Med den store boks har vi ønsket at give de unge i Halsnæs en stemme på en anderledes måde. For selv om de endnu ikke kan stemme til kommunalvalget, er det vigtigt, at de også føler et ejerskab til det lokale demokrati. Jeg håber, at det store engagement, de unge har vist ved besøget af stemmeboksen, varer ved, så de også får lyst til at deltage i de rigtige valg, når de bliver gamle nok til det, siger Lisbeth Rindom, direktør i Halsnæs Kommune.