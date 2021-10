Flere hundrede jobs i havsnød

Blød havbund risikerer at sætte en stopper for den store havvindmøllepark, der ellers skulle være taget i brug i et område nordøst for Hesselø i 2027. Siden planen om havmølleparken blev vedtaget, har Hundested Havn i samarbejde med Halsnæs Kommune målrettet forberedt at lægge billet ind på at blive servicehavn for det store projekt i håb om at skabe et stort antal både direkte og inddirekte arbejdspladser.