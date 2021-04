Flere anmeldelser om tyveri af punge

Nordsjællands Politi fik torsdag anmeldelse om tyveri af punge tre Halsnæs-borgere og yderligere en sag fra Hillerød, der kan have forbindelse med det.

En 79-årig kvinde fra Frederiksværk anmeldte klokken 12.12, at hun havde fået stjålet sin pung, mens hun handlede i Fakta på Nørregade i Frederiksværk.

Klokken 13.28 anmeldte en 78-årig mand fra Hundested, at han havde fået stjålet sin pung, da han var på vej ind i Aldi på Strandvejen i Hundested for at handle klokken 12.35.

Pungen havde ligget i hans jakkelomme og indeholdt diverse kort og kontanter. Via overvågningsvideo kunne to personer ses stå tæt på manden, og der var derfor mistanke om, at de kunne være gerningspersonerne.