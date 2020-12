Se billedserie Bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning Thomas Møller Nielsen og administrerende direktør Jacob Kaae Lind Nordqvist forklarer de ændrede takster. Foto: Niels J. Larsen

Fjernvarmepriser sættes ned

Halsnæs - 22. december 2020 kl. 04:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et usædvanligt 2020 giver både takstnedsættelser og -stigninger i 2021. Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse fra Halsnæs Forsyning, der i næste år sænker taksterne for fjernvarme, drikkevand og spildevand. Til gengæld stiger taksterne på affald.

For en gennemsnitsfamilie i et parcelhus med et standardforbrug, som får leveret alle forsyningsarter fra Halsnæs Forsyning, falder den samlede betaling i 2021 med knap 1.750 kr. inkl. moms, svarende til ca. 146 kr. om måneden. For den samme gennemsnitsfamilie, som alene er kunder på spildevands- og affaldsområdet, er den samlede betaling stort set uændret.

Standardforbruget for en gennemsnitsfamilie - to voksne og to børn - i et parcelhus er 110 m3 vand/år og 18 MWh varme/år.

Spildevandstaksterne falder 60 kr. om måneden, drikkevand 20 kr. og fjernvarmen 128 kr. om måneden, mens affaldstaksterne stiger med 62 kr. pr. måned.

Den store takstnedsættelse på fjernvarmen blev ekstraordinært besluttet af bestyrelsen på et møde i forrige uge, efter at forventningerne til årets resultat i Halsnæs Varme forventes at blive væsentligt bedre end budgetteret.

- Det er sjældent at vi ændrer taksterne så tæt på årsskiftet - og endda efter budgettet blev vedtaget tilbage i september måned - men årets resultat tegner så godt, at vi synes det bør komme vores fjernvarmekunder til gode allerede i 2021, siger bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

Årsagen til det gode resultat er især billigere indkøb af brændsel - bæredygtig flis - samt at de relativt høje temperaturer i løbet af året har givet yderligere besparelser i varmeproduktionen.

- Også for vores drikkevands- og spildevandsselskaber forventer vi, at årets økonomiske resultat bliver bedre end budgetteret. Men i de to selskaber var takstnedsættelserne næste år planlagt i budgetterne og følger i øvrigt den statslige rammestyring, som bevirker, at man år for år skal opkræve mindre og mindre hos kunderne, forklarerThomas Møller Nielsen.

Som det eneste i selskabet stiger taksterne på affaldsområdet i 2021. Affald har i flere år været ramt af en række udefrakommende ekstraomkostninger, som har stor indflydelse på økonomien i selskabet.

Adm. direktør Jacob Kaae Lind Nordqvist forklarer, at coronakrisen har betydet markant faldende indtægter for salg af genbrugsmaterialer - papir, pap og metal - fordi markedet nærmest er kollapset det sidste år. Samtidig er omkostningerne til den nedlagte losseplads i Frederiksværk fortsat væsentligt højere end forventet pga. større vandmængder, da det vand der siver ned gennem lossepladsen skal pumpes til rensning.