Fiskeriforening trækker sig fra havnefest

Hundested Fiskeriforening har i godt 50 år arrangeret havnefest i Hundested, men nu har bestyrelsen besluttet, at man ikke længere vil stå for den populære sommerbegivenhed, som plejer at trække tusinder af gæster til havnefronten.

"Vi bliver færre og færre medlemmer i foreningen, og selv om vi får god opbakning fra andre foreninger til de mange praktiske opgaver i forbindelse med festen, magter vi ikke længere at arrangere havnefesten. Det er en meget stor opgave for få mennesker," fortæller bestyrelsesmedlem og fisker Jesper Mandsberg.

Gennem en lang årrække stod fiskeriforeningen alene for planlægning og afvikling, men i takt med at foreningens medlemstal er kraftigt reduceret, har andre foreninger bistået med blandt andet barsalg og vagter for på den måde at tjene penge til deres respektive foreninger, eksempelvis til ungdomsarbejde og rejseaktivitet i klubberne. Folkedanserne har gennem mange år fastholdt traditionen med bankospil og salg af fiskefileter som del af festlighederne.

Havnefesten har været coronaaflyst i både 2020 0g 2021, men nu har Hundested Fiskeriforening altså valgt at trække sig og ser gerne, at andre tager over.

"Hundested Fiskeriforening håber at andre foreninger eller private vil fortsætte traditionen med havnefest i Hundested, som længe har været en festlig tradition hver sommer i juli. Vi melder tidligt ud i håb om, at andre kan arrangere fest i sommeren 2022. Det må ikke bare stoppe helt. Fiskeriforeningen besvarer gerne spørgsmål om planlægning, tilladelser og alt det praktiske arbejde til interesserede, samt evt. afhændelse af materiel, men nu er det altså slut med at stå for selve arrangementet, som er meget tidskrævende," fortæller Jesper Mandsberg og henviser til, at foreninger og private kan henvende sig på havnekontoret, hvis man ønsker at arrangere havnefest i 2022.