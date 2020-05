Fiskede håndgranat op af Arresø

- EOD melder at det var en »velkendt« granat, så der ikke var grund til at foretage bortsprængning på stedet, oplyser Nordsjællands Politi.

Forkortelsen for ammunitionsrydningstjenesten EOD står for Explosive Ordnance Disposal. Det er ellers normalt ud for det tidligere skydeterræn i Melby at der dukker granater op, men der er altså også mulighed for fangst i Arresø. Tyskerne havde ophold i den daværende Arresødallejren under krigen.