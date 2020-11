Fire vil være borgmester i Halsnæs

Den 16. november 2021 skal Halsnæs-borgerne til stemmeurnerne for at vælge det byråd, der skal regere i kommunen de kommende fire år frem til 1. januar 2026. Med et år til valget har Frederiksborg Amts Avis taget kontakt til de lokale partiforeninger for at høre, hvor langt fremme man er med kandidatlisterne og forberedelsen af den kommende valgkamp.