Fire testdage mere i Melbyhallen

Tirsdag formiddag var Melbyhallen pænt besøgt med borgere der havde valgt dagen til at lade sig teste for corona. Da Halsnæs Avis lagde vejen forbi var ventetiden på omkring en ½ time. Heldigvis med ventetid indenfor i hallen og med fin afstand mellem borgerne i køen ind til caféen, hvor podningen fandt sted.

"Jeg har vel efterhånden gjort det her 8.000 gange, så jo jeg har prøvet det før". Sætningen kommer med et smil fra Melbyhallens café, hvor Region Hovedstadens mobile testcenter er til stede i disse dage. Herfra foregår podning i halsen, og som ovenstående sætning fortæller, så har sundhedspersonalet efterhånden masser af rutine med podepinden.

"Jamen jeg studerer på RUC og her foregår en del af studierne som gruppearbejde op til eksamen. Derfor er jeg ekstra påpasselig og bliver hellere testet en ekstra gang", sagde Rasmus Koch som havde taget den nærmeste familie med til fællestest i Melby.

For 23-årige Rasmus Koch var det derimod femte gang, at han lod sig teste for corona:

"Der er ingen af os der har nogen symptomer, men vi bliver altså testet alligevel nu hvor det er muligt i Melby", fortæller Bent Hansen og Anne Møller Sørensen i køen hen mod podningen. For begges vedkommende var det anden gang de blev testet for corona.

Kan hurtigt vende

Og selv om smittetallet glædeligvis er for nedadgående i Halsnæs, så kan det lynhurtigt vende og igen gå den forkerte vej.

Derfor kan der kun opfordres til, at lægge vejen forbi Melbyhallen, hvor dørene åbnes for yderligere fire testdage indenfor nærmeste fremtid.

Det er den 21., 22. samt 26. og 31 januar, at det mobile testcenter er i Melby.

Alle dage er der åben fra kl. 10-16, og det kræver ingen forudgående tidsbestilling for at blive testet for corona.

Dog skal man kontakte egen læge, hvis man skal have testet børn under to år.