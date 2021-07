Se billedserie Det er på Hillerødvej - fra Netto hen mod Thors Bakke - at der vil blive opsat fire meter høje støjskærme i fremtiden. Foto Lars Skov

Fire meter høje støjskærme skal op langs statsvej

Halsnæs - 08. juli 2021 kl. 10:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Husejerne langs Hillerødvej gennem Kregme kan i den nærmeste fremtid forvente at få mere ro og mindre trafikstøj. I Den nye infrastrukturaftale, som den socialdemokratiske regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne står bag, er der nemlig sat et tocifret millionbeløb op til at reducere støjgenerne fra den stærkt trafikerede statsvej, der går gennem byen.

I Vejdirektoratet beskrivelse af projektet fremgår det, at det er på strækningen fra Netto i retning mod Thors Bakke, at der skal støjdæmpes. Her påtænker man at opsætte cirka fire meter høje støjskærme på en samlet strækning på 1,2 kilometer.

»Støjen fra Hillerødvej vil kunne reduceres for dele af områderne med etablering af støjskærme. Længder af støjskærmene er forudsat til ca. 700 m i vest og ca. 500 m i øst med højder på ca. 4 meter«, står der i projektbeskrivelsen, som Frederiksborg Amts Avis er i besiddelse af.

Her fremgår det, at der arbejdes med fire forskellige alternative løsninger, og at den endelige detailprojektering af skærmene vil fastlægge endelige placeringer, længder, højder og materialevalg.

Hjælp til 54 boliger Boligområderne omkring Hillerødvej i Kregme er udpeget som særligt støjbelastede i Vejdirektoratets støjhandlingsplan 2018-2023. Her har man opgjort, at der ligger 81 støjbelastede boliger, som alle ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for acceptabel støj ved boliger. Grænsen ligger på 58 decibel, men ved flere af boligerne er støjen målt til at ligge i intervallen 63-68 decibel og ved mindst 11 huse over 68 decibel.

Projektet skal medvirke til, at 54 boliger får reduceret støjen mærkbart med mere end tre decibel, heraf vil 43 boliger få en markant reduktion af støjen på mere end seks decibel.

- Jeg er glad for, at man prioriterer støjdæmpning ovver hele landet, og jeg er glad for, at det lokalt kommer borgere i Halsnæs til gode, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Det er almen kendt, at for meget støj går ud over vores sundhed, så det er en vigtig indsats, der sættes i gang nu.

Fundet frem igen I den nye infrastrukturaftale har parterne frem til 2035 afsat i alt tre milliarder til bekæmpelse af trafikstøj, primært med støjskærme i særligt støjbelastede områder langs statsvejene. At der også faldt penge af til indsatsen i Kregme kom dog bag på borgmesteren, som intet havde hørt om projektet på forhånd.

Men faktisk er støjdæmpningsprojektet intet nyt påfund.

Det er et forslag, som er født i forbindelse med den daværende Venstre-regeringens infrastrukturaftale fra 2019, og som nu har fundet vej til den nye aftale.

Konkret er der afsat 26,3 millioner til de lokale støjskærme, som kan tages i brug i 2022.

Det er dog uvist, hvornår projektet står færdigt.

»En gennemførelse af projektet skønnes at tage ca. 2-3 år fra bevilling af midler. Tidsplanen er bl.a. afhængig af hvorledes forventet ekspropriation kan tilrettelægges«, skriver Vejdirektoratet i sin projektbeskrivelse.