På turen til Grævlingehøj kan man nyde udsigten ud over Roskilde fjord. Foto: Niels J. Larsen

Fire gange kaffe med udsigt

På grund af Covid-19 har Halsnæs Kommune i år ikke kunne afholde de planlagte Kaffe med Udsigt-ture. Det prøver man nu at råde lidt bod med ture til både Store Karlsminde og Grævlingehøj den 27. august. Turene er de eneste, der bliver afholdt i år. Til gengæld bliver der på grund af reglerne om begrænset deltagerantal to ture begge steder, kl.15.00 og igen kl.18.30. Tilmeidng på forhånd er nødvendig via kommunens hjemmeside.