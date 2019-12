Fire bud på at bygge ny skole

Halsnæs Kommune har modtaget fire bud på byggeriet af skolen ved siden af den nuværende, nedslidte skole i Enghaven.

Halsnæs - 24. december 2019 kl. 08:53 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De startede 11 prækvalificerede entreprenørfirmaer, men nu er udskilningsløbet om, hvem der skal bygge den nye skole i Enghaven i Frederiksværk spidset til. Kampen står nu mellem fire bud. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi indhentede en række prækvalificerede tilbud ti at starte med, som en komite efterfølgende har set på. De har udvalgt fire bud, som går videre til næste fase, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Næste fase bliver i løbet af de næste måneder at forhandle med budgiverne for at sikre, at deres bud kan holdes inden for de rammer, som er stillet op.

Sat penge af Udbuddet af skolebyggeriet er foretaget som en omvendt licitation. Det er en fremgangsmåde, hvor bygherren har fastsat et bestemt beløb og undersøger, hvad man kan få for pengene.

I tilfældet her har Halsnæs Kommune sat 98 millioner kroner eksklusiv moms af til skolebyggeriet. Samtidig har kommunen gjort det klart, at skolen skal være på 6.000 kvadratmeter, have 20 klasselokaler, plads til 560 elever og have mulighed for udbygning.

De rammer har kommunen præsenteret for en række udvalgte entreprenører, som har givet deres bud på, hvad pengene rækker til.

Tidligere har der i byrådssalen været luftet bekymringer over, om de 98 millioner ville være nok, men at kommunen nu går videre til næste fase i udbudsprocessen kunne tyde på, at budene ligger nogenlunde indenfor den økonomiske ramme, som på forhånd var fastsat.

Fire optioner Selvom kommunen på forhånd har udstukket en del af byggeriets rammer, så er der flere forhold, som entreprenørerne kan skrue på eller vælge fra, såkaldte optioner.

De fire optioner i udbuddet er, at den eksisterende hal ikke nedrives, at en ny multital med omklædning ikke etableres, at man dropper udendørs undervisningsfunktioner eller man tager den komplette nedrivning af den eksisterende skole ud af udbuddet.

Torsdag aften behandlede byrådet skolebyggeriet på den lukkede del af byrådsmødet og har var de fire optioner til debat.

- Vi har diskuteret, hvilke optioner, som vi mener, er vigtigst. Der er nogle optioner, som vi helt sikkert ønsker med og andre, som kan vente. Men jeg vil ikke sige, hvordan vi prioriterer dem, siger Steffen Jensen og fortsætter:

- Men det var en vigtig drøftelse i forhold til budgettet, vores prioriteringer og om, der er noget vi kan gøre anderledes eller billigere for at få med.

Kan stå klar om tre år Beslutningen om at bygge en helt ny skole i Enghaven taget, efter der var konstateret skimmelsvamp i kælderen under den nuværende hallen og andre steder på den nuværende skole. Siden viste undersøgelser, at det gav bedst mening at opføre en helt ny skole fremfor at renovere de eksisterende, nedslidte bygninger.

Et samlet byråd minus Venstres Sune Raunkjær besluttede. at den ny skole skulle bygges i Enghaven ved siden af den eksisterende - efter at Venstre i 2017 havde fremsat forslag om at placere skolen på grunden ved siden af rådhuset.

Følger udbuddet planerne, så vil det bedste bud til prisen bliver udvalgt i april 2020. En dommerkomité på 13 personer får et afgørende ord i den forbindelse. I komiteen sidder blandt andet de to byrådsmedlemmer Helge Friis(S) og Michael Thomsen(V), kommunaldirektør Anders Mørk Hansen, en eksterne fagdommere, en byggeherrerådgiver og en skoleleder. Derudover vil der blive indkaldt faglig ekspertise undervejs.

Det er i sidste ende byrådet, som skal beslutte, hvilket bud som vinder.

Herefter skal der laves lokalplansarbejde, inden det første spadestik til skolen efter planen skal tages i januar 2021.

Den ny skole skal stå klar til august 2022.