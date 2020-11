Se billedserie Disse stolper dukkede op ved gravearbejdet ved kanalen i Frederiksværk. Foto: Allan Nørregaard

Finder spor af oprindelig kanal fra 1758

Halsnæs - 05. november 2020 kl. 13:05 Af Niels Jørgen Larsen

Medarbejdere fra Museum Nordsjælland er i denne uge igang med at afdække og undersøge fundet af stolper fra den oprindelige kanal til Krudtværket, som er dukket op ved Nordtorvet i forbindelse med det omfattende gravearbejde til den ny overgang fra torvet til Krudtværksområdet.

Fundet er med til at skabe yderligere dokumention om Danmarks første industriby og passer samtidig smukt sammen med intentionerne bag Stålsat By-projektet, hvor ombygningen af området ved Nordtorvet netop tjener til at synliggøre vandets betydning for byen ved at åbne op og etablere to broer i stedet for den brede asfaltvej, der har skjult kanalens videreførsel til krudtværket.

- Vi havde ikke regnet med at finde noget, men fundet af stolperne er meget vigtigt for os i formidlingen af Danmarks industrielle fødsel. Vi kan nu se kanalens oprindelige forløb sammenholdt med det kortmateriale vi har, og som kan være sjuskede og unøjagtige. Nu kan vi sammenholde det med de skriftlige kilder, siger museumsinspektør Søren la Cour, Industrimuseet Frederiks Værk.

Mens den oprindelige kanal fra Arresø til fjorden er udgravet i årene 1717-19, så er kanalen, der i dag er Frederiksværks mest markante mellem husene i Nørregade og den nuværende Allégade lavet færdig i 1758 for at forsyne krudtværket med vandressourcer, så den farlige produktion af krudt kom til at ligge i afstand fra produktionen af kanoner i Gjethuset.

Fundet af stolperne beviser hvordan kanalens forløb oprindelig var.

- Stolperne har udgjort den inderste del af kanalvæggen for at konstruktionen ikke skulle skride. Det viser man i 1700-tallet været bevidst om mange ting, siger museumsinspektør Museum Nordsjælland Kjartan Langsted, der står for undersøgelserne af stolperne.

Han vurderer at der er tale om norsk fyrretræ, men det skal nu tids- og stedsbestemmes nærmere. Udover at finde træets alder, kan man også finde frem til om det stammer fra Norge, Tyskland eller evt. Polen.

Søren la Cour fortæller at Industrimuseet har skriftlige kilder, der fortæller at man har fået leveret en rambuk fra København til arbejdet med at bygge kanalen, og nu kan man se de stolper den har været brugt til at banke ned.

De kommende dages udgravninger skal vise, hvor store stolperne er. Når de arkæologiske undersøgelser er afsluttet, kan arbejdet med ombygningen gå videre. Måske nogle af stolperne bliver stående.

Museum Nordsjælland blev kontaktet om fundet tirsdag i denne uge, og fra både Kjartan Langsted og Søren la Cour er der stor ros til bygherre og entreprenører for at have været opmærksomme på at her var noget, som skulle undersøges nærmere.