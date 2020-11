Finanslov: Venstre vil afsætte millionbeløb til Krudtværksmuseet

I Venstres finanslovsforslag for 2021 har det lokale folketingsmedlem Hans Andersen sammen med partiets kulturordfører Kim Valentin foreslået at afsætte 3,5 mio. kroner til opførelsen af et nyt indgangsparti til Industrimuseet Frederiks Værk.

Hvis det står til Venstre i Folketinget skal millionbeløbet sammen med bidrag fra museet selv, Halsnæs kommune og andre bidragsydere sikre at museets Svovl- og Saltpetermagasin fremadrettet skal danne rammen for hovedindgangen til museet, hedder det i en pressemeddelelse fra folketingsmedlem Hans Andersen, som udtaler:

"Jeg er utrolig glad for at Venstre har prioriteret et så spændende projekt. En sådan opgradering af museet vil uden tvivl være med til at løfte turismen og udviklingen for vores egn samt forstærke forståelsen af den historisk vigtige betydning netop Frederiksværk har haft for dansk krigshistorie. Jeg håber, at de andre partier i Folketinget ligeledes ser potentialet i projektet og vil bakke op om at få det realiseret."