Fin Røde Kors-indsamling

"Et resultat vi er tilfredse med i Røde Kors Halsnæs, og som kun kan lade sig gøre fordi trofaste indsamlere igen i år har gjort en stor indsats. Tak for det," siger den lokale indsamlingsleder Per Svendsen, som også sender en tak til borgerne i kommunen for bidragene.