Filminstruktør åbner ny restaurant

Halsnæs - 27. april 2018 kl. 05:59 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På onsdag åbner Restaurant Brøl på Sandet ved Sparkøbmanden i Asserbo. Bag restauranten står de tre filmbrødre Mehdi, Misam og Milad Avaz, der sidste år fik et kæmpe gennembrud med filmen 'Mens vi lever', som de selv havde skrevet, instrueret og produceret for et undseeligt beløb. For tiden skriver de på en ny film og en stor tv-serie til TV2, men de har alligevel fundet tid til at åbne en restaurant.

- Vi skal hele tiden udfordre os selv. Vi skriver vores sidste par afsnit nu her, og så har vi taget fri til åbningsweekenden i restauranten. Derefter er det full-on med restauranten til vi skal filme. Når man sidder med et tv-seriemanuskript, så er det fedt at kunne hoppe ud og lave noget andet, siger den ældste af de tre, instruktøren Mehdi Avaz.

Restaurant Brøl kommer både til at være en deli, der har åbent fra 11 til 17 og et steakhouse. I delien vil man kunne købe specialiteter, oste, vine og sortfodsskinke. Der er desuden en masse friske italienske varer, der er højst 48 timer gamle.

- Jeg bor selv i Los Angeles, og der er en milliard af den slags steder, hvor det er virkelig lækkert, og de går op i kvaliteten. Vi synes, der manglede sådan et sted her, siger Mehdi Avaz.

En hjælp til forældrene

Hver nat de sidste 16 år har de tre filmbrødres forældre stået og bagt. De havde bageriet, der lå, hvor restauranten nu åbner. Derfor er brødrenes nye restaurant både en aflastning for deres forældre, men samtidig også en hyldest til det område, de er vokset op i, og som de besøger ugentligt, når de er hjemme i Danmark. - Vores forældre har haft grunden i 20 år, og der er masser af folk, der elsker området. Det er jo tæt ved naturen, skoven og havet. Først og fremmest går vi meget op i det lokale. Vi vil gerne have de tager ud og spiser lækre bøffer og drikker god vin her, siger instruktøren.

Filmbrødrenes store netværk bliver dog også inviteret på Sandet, og ikke mindst under Musik i Lejet forventer Mehdi Avaz, at en god portion af filmbranchen lægger vejen forbi restauranten til opvarmning med burger og rosévin. Ved af siden af filmarbejdet, så lægger de tre brødre i øjeblikket sidste hånd på restauranten, hvor de har fordelt arbejdsopgaverne mellem sig. Mehdi har stået for æstetikken i butikken samt for råvarerne og menuen, Misam styrer økonomien, og den yngste, Milad, har lavet sit eget mikrobyggeri, der leverer øl til restauranten.

Projekt afslapning

Ideen til restauranten har været der i et år. Mehdi Avaz erkender, at de tre brødre nok hurtigt kommer til at kede sig, hvis ikke de har gang i et eller flere projekter. Men restauranten skal ses som et afslapningsprojekt, sådan som man nu slapper af, hvis ens efternavn er Avaz.

- Jeg har altid været et madøre, og når jeg skal slappe af, så laver jeg tre-fire retter og finder gode råvarer, griner han.

- Restauranten bliver vores base og et afslapningsprojekt. Når vi har filmet i to måneder og er helt smadrede, så tager vi herop.

Med en ny restaurant, og både film og tv-serie i støbeskeen, så fristet man til at spørge, hvad der er næste projekt for filminstruktøren. En tøjkollektion?

- Jeg tror, vi holder os inden for mad og film. Jeg har tre mål i livet. Vinde en Oscar, få et barn og få en Michelinstjerne, siger Mehdi Avaz.