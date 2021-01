Fik arm i klemme - røg i alkometertest

En 46-årig mand fra Frederiksværk fik ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi armen i klemme, da han ville række ud af sin bil og åbne en låge for at bakke ud gennem den. Manden kom ikke alvorligt til skade og var selv i stand til at ringe efter hjælp.