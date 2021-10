Disse fem medlemmer af Halsnæs Ældreråd stiller op igen ved valget 16. november: John Gudmandsen, Dennis Madsen, Lillian Skjødt, Steen Jensen og Annegrete Kampmann. Foto: Kim Larsen

Fem vil gerne genvælges til Halsnæs Ældreråd

Det er vigtigt at nogen fra det nuværende Halsnæs Ældreråd bliver genvalgt, mener de fem som genopstiller

Halsnæs - 01. oktober 2021 kl. 09:52 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

ÆLDRERÅDSVALG Når kommunens +60-årige om godt en måned går i stemmeboksen, bliver det med tre stemmesedler i hånden. En til kommunalvalg, en til regionsrådsvalg og en til ældrerådsvalg.

I Halsnæs Kommune vil der være hele 22 kandidater at vælge imellem, når krydset skal sættes til ældrerådsvalget. Det hører absolut til sjældenhederne, at så mange er interesseret i at bliver valgt til en kommunes ældreråd.

Fire fra det nuværende Halsnæs Ældreråd genopstiller ikke, mens fem er klar til at tage en tørn til - hvis de altså bliver valgt.

Selvom disse fem kan have forskellige meninger om mange ting, så er de i hvert fald enige om én ting:

- Det er vigtigt, at nogen fra det nuværende Halsnæs Ældreråd bliver valgt igen. Der går nemlig lang tid, før man som nyvalgt er inde i arbejdet, derfor er det vigtigt, at der nogen med, som ved hvad det handler om fra start.

De fem nuværende ældrerådsmedlemmer, som er at finde på stemmesedlen 16. november, er: Annegrete Kampmann, Lillian Skjødt, John Gudmandsen, Steen Jensen og Dennis Madsen.

De har, trods deres forskelligheder, valgt at stå sammen med budskabet om, at genbrug er vigtigt - også når det gælder ældrerådsmedlemmer.

Det laver Ældrerådet Ældrerådet er, populært sagt, med til at holde lokalpolitikerne i ørerne og puste dem i nakken i alle sager, som berører den ældre del af kommunens borgere.

Ældrerådet har høringsret i forbindelse med alle beslutninger som relaterer sig til ældreområdet, og rådets medlemmer får derfor kommunale dagsordner, tilsynsrapporter m.m. til gennemlæsning forud for det månedlige møde i Halsnæs Ældreråd.

Ældrerådet holder bl.a. øje med om de midler og puljer, der er afsat til ældreområdet, også bliver brugt til de ældre.

- Der er meget læse- og papirarbejde, men det er meget interessant, lyder det samstemmende fra de fem genvalgsparate medlemmer.

Ældrerådet er løbende i dialog med både de kommunale udvalg og embedsværket for derigennem at søge og finde løsninger til gavn for de +60 årige borgere i kommunen.

Det nuværende Halsnæs Ældreråd melder, at de har haft et godt samarbejde med Halsnæs Kommune.

Tilfældig rækkefølge Det nuværende Ældreråd havde ønsket sig, at de som genopstiller kunne stå øverst på stemmesedlen. Men det tillader valgreglerne ikke. Rækkefølgen af de 22 kandidater er afgjort ved lodtrækning og derfor helt tilfældig.

Erfaringer fra tidligere ældrerådsvalg viser, at det er en fordel at stå højt på listen. Og allerbedst at stå helt øverst. Formentlig fordi mange af ældrerådsvælgerne ikke kender nogen af kandidaterne.

De fem 'gengangere' var ikke så heldige i lodtrækningen. Højst oppe af de fem står Lillian Skjødt som nummer 7 på stemmesedlen. De øvrige fire er placeret som nummer henholdsvis 13, 14, 16 og 17.

Som noget nyt ved dette valg vil vælgerne på valgstedet kunne se en liste med foto af hver enkelt kandidat.

Forud for valget laves også en valgavis, hvor alle kandidater har mulighed for at præsentere sig selv i få linjer - og med foto.