Fem partier indgår stort rødt-grønt valgforbund

Spidskandidaterne Timo Jattu(tv.), Anja Rosengreen, Steffen Jensen, Thue Lundgaard og Mariane Lunden kan glæde sig over et nyt stort rødt-grønt valgforbund.

Halsnæs - 10. august 2021 kl. 16:54 Af Kasper daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

En stor rød og grøn aftale om et teknisk valgforbund er tirsdag eftermiddag blevet offentliggjort. Partierne Enhedslisten, Alternativet, Det miljø radikale parti, Socialistisk Folkeparti samt Socialdemokratiet har indgået aftale om et teknisk valgforbund forud for kommunalvalget den 16. november i år. Det omfattende valgforbund skal sikre, at partierne undgår stemmespild og dermed give gode forudsætninger for flest mulige mandater til det, som partierne selv kalder »en rød og grøn retning for Halsnæs Kommune«.

- Vores tanker om at indgå i valgforbundet, er naturligvis at minimere risikoen for stemmespild, og i den forbindelse mener vi, at det er vigtigt at gå sammen med de partier, der ligger tættest sammen med os på den røde og grønne dagsorden, selvom der er emner, vi ikke er enige om, blandt andet integrationsindsatsen, siger Per Heisselberg, kontaktperson for Enhedslisten Halsnæs.

Sammen igen Ved kommunalvalget i 2013 var Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF i valgforbund, men partierne blev splittet ved det seneste valg. Her var Socialdemokratiet i valgforbund med Ølstedlisten, mens SF, Alternativet og Enhedslisten stod sammen, og formanden for Socialdemokratiet i Halsnæs, Thomas Hesselberg, er positiv over, at det er lykkedes alle partierne at nå til enighed.

- Der er ingen tvivl om, at vi har rigtig mange fælles mærkesager, og derfor er det for os naturligt at indgå et stort samarbejde med de andre partier. Vi har i de sidste år arbejdet på at øge velfærden i kommunen og ikke mindst sætte grønne fodspor, det er temaer som alle partierne er enige om, siger han.

Den nuværende byrådsperiode har været præget af brede forlig og aftaler, senest med et budgetforlig, der blandt andet rummede SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet

- Vi har de seneste år haft et flot og bredt samarbejde i byrådet, og derfor er det dejligt, at vi nu står med en bred rød/grøn aftale, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Den opfattelse deler SF.

- I SF ser vi også valgforbundet som en bekræftelse på en fortsættelse af fire års velfungerende samarbejde med borgmesteren og Enhedslisten og sætter stor pris på, at Alternativet og Timo fra det miljøradikale parti, fortsat ønsker at være en del af dette valgtekniske samarbejde, siger Anita Bager, formand for SF Halsnæs.

Velfærd og klima I en fælles pressemeddelelse fremhæver alle partierne, at særligt natur, miljø, klima og velfærd for børn, unge og ældre er på deres dagsorden.

-Jeg glæder mig over, at vi kan finde sammen i et valgforbund, der markerer vores fælles opmærksomhed på velfærd, klima og natur. Jeg håber, at valgforbundet kan være med til at sikre flertal til disse grundværdier i den kommende byrådsperiode, siger Anja Rosengreen(SF), viceborgmester og formand for udvalget for natur og plan.

Hun har ligesom Thue Lundgaard siddet i byrådet i den nuværende byrådsperiode, og de stiller begge op på ny op som spidskandidater.

- Vi vil fortsætte med at bide os fast i de rigtige beslutninger, og sikre at de fremskridt, der er opnået i perioden, bakkes op af endnu flere gode tiltag. Klima, biodiversitet, daginstitutioner, skole og ældreområdet vil fortsat stå højt på dagsordenen, og det er vigtigt, at vi samarbejder med de partier, der vil trække i samme retning, siger Thue Lundgaard(EL), formand for udvalget for ældre og handicappede.

Små byder sig til Ved kommunalvalget i 2017 stillede Alternativet for første gang op i Halsnæs, men med henholdsvis 498 fik de ikke nok opbakning til at sikre sig et af byrådets 21 mandater. I år er Alternativets spidskandidat skiftet ud. Væk er Benny Nielsen og i spidsen står nu Mariane Lunden. Hun ser partiet, som det grønneste indslag i valgforbundet.

- Nanna Høyrup og jeg sætter stor pris på dette rød/grønne tekniske valgforbund. Vi understreger dog, at vi stadig er fem forskellige partier, og at vi har forskellig tilgang til især, hvor grøn og hvor rød kommunens politik skal være og kan blive. Vi kommer til at tage natur-, klima- og menneskelige hensyn med i alle vores beslutninger, og vi mener, at Alternativet i dette valgforbund er med til at sikre det grønneste og mest socialt bæredygtige Halsnæs fremover, siger hun.

Også Det Miljø Radikale Parti var i 2017 på stemmesedlen for første gang, hvor Timo Jattu sikrede sig 51 stemmer. Han har siden gjort sig bemærket i debatten om Nordmolen, hvor Hundested Havn planlagde at bygge boliger, og ser lighedstræk mellem valgforbundets partier.

- Der er naturligvis nogle forskellige holdninger til hvordan politikken skal føres, men de store ideologier omkring at børn, voksne og ældre skal have det godt i vores kommune, er vi i stor grad enige om. DMRP er parate til at tage de svære valg som sikrer, at vores natur, klima og borgernes velfærd og sundhed beskyttes bedst muligt, siger Timo Jattu.