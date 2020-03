Halsnæs Kommune har haft i alt seks medarbejdere i karantæne.Én er dog vent tilbage i arbejde. Foto:Morten Bank Frederiksen/reuters Foto: Morten Bank Frederiksen/Dado Ruvic/Reuters

Fem kommunale medarbejdere sendt i corona-karantæne

Halsnæs - 10. marts 2020 kl. 04:25

Fem medarbejdere i Halsnæs Kommune er sendt i karantæne som følge af mulig smitte med coronavirusset COVID-19. Medarbejderne er i karantæne, fordi de enten selv har rejst i de risikoområder, som Sundhedsstyrelsen har udpeget, eller har været i kontakt med andre, som har. Det oplyser Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har lige nu fem medarbejdere i karantæne. Det er de for at undgå eventuel spredning af virusset, hvis de viser sig, at de er smittet. Hvis de efter 14 dage ikke har udvist symptomer, kan de vende tilbage på arbejde igen, siger Martin Kjellberg Ishøy, leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation i Halsnæs Kommune.

En person har været i karantæne og er vendt tilbage på arbejdet.

Kommer flere I skrivende stund er der 90 personer smittet med COVID-19 i Danmark, men endnu ingen bekræftede smittetilfælde blandt ansatte i Halsnæs Kommune.

Til gengæld forventer kommunen, at flere medarbejdere vil komme i karantæne.

- Antallet af medarbejdere i karantæne kommer formentlig til at stige, fordi antallet af smittede fortsat er stigende. Samtidig er der stadig medarbejdere, som vender tilbage fra ferie i risikoområder, siger Martin Kjellberg Ishøy.

Han gør det klart , at den nuværende situation ikke påvirker den kommunale drift.

- Der skal betydelig flere karantænetilfælde til, end vi har lige nu.

Flere tiltag på vej I lyset af udviklingen kan der komme flere kommunale tiltag for at mindske risikoen for smitte. For eksempel i forhold til kommende kommunale arrangementer med borgerdeltagelse.

Allerede i sidste uge satte kommunen ind med skærpede adgangskrav til plejecentre for at passe på svage og ældre borgere, som har øget risiko for at dø af virusset.

Det betyder, at besøgende, pårørende eller medarbejdere, der har rejst i bestemte risikoområder, ingen adgang får til plejecentre og andre institutioner, hvor der er sårbare borgere.