Fem klasser fra tre forskellige uiddannelsesinstitutioner er sendt hjem som følge af coronavirus. Kommunens sundhedschef, Birgit Gundorph-Malling (billedet), kalder udviklende ærgerlig og bekymrende. iFoto: Allan Nørregaard

Fem hjemsendelser på fem dage: Corona har fundet vej til de lokale skoler

Halsnæs - 28. oktober 2020 kl. 12:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I månedsvis er skoler og institutioner i kommuner landet over blevet nødt til at hjemsende og isolere elever, fordi coronavirus er krøbet ind i klasselokalet. Halsnæs Kommune har længe været forskånet for den slags udbrud, men på bare fem dage er fem klasser fra to folkeskoler og Frederiksværk Gymnasium & HF blevet hjemsendt på grund af smittetilfælde.

- Jeg synes, det er ærgerligt og bekymrende. men det måtte jo næsten også komme til Halsnæs' skoler på et tidspunkt, ligesom vi har set det i resten af landet. Men vi følger myndighedernes retningslinjer til punkt og prikke og forsøger at indæmme og begrænse spredningen, siger Birgit Gundorp-Malling, chef for Sundhed og Ældre i Halsnæs Kommune.

Det seneste tilfælde er konstateret i dag - onsdag - i en femteklasse fra Hundested Skole. Her er en elev testet positiv for coronavirus, og hele klassen er derfor hjemsendt og modtager virtuel undervisning. Tidligere denne uge blev en 8.klasse på skolen ligeledes hjemsendt.

De første hjemsendelser som følge af coronasmitte fandt dog sted på Frederiksværk Skole, hvor to 0.klasser fredag den 23. oktober blev hjemsendt.

Også på Frederiksværk Gymnasium & HF er coronavirus nu kommet helt tæt på. Mandag morgen kontaktede en elev fra HF rektor Peter Brink Thomsen og fortalte, at han var smitted med covid-19. Efterfølgende er hans klasse hjemsendt til virtuel undervisning.

- Jeg ringede til ministeriets hotline for at tage dem med på råd, og de grinede højt og sagde, at vi nærmest måtte være den sidste skole i landet, der oplevede smittetilfælde, siger Peter Brink Thomsen.

Eleverne i klasser, hvor der har været konstateret coronavirus, skal nu testes to gange med to dages mellemrum og kan vende tilbage til deres respektive skoler, når de er testet negativ i én af testene.