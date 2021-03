Gubben har tidligere rummet et midlertidig PCR-testcenter i en uge. Snart åbner et fast testcenter samme sted. Arkivfoto: Thomas Quvang.

Fast testcenter i Hundested

Snart behøver man ikke som Halsnæsborger at tage turen til Hillerød for at få taget en PCR-test for covid-19, altså den prøve som tages i halsen.