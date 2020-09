Send til din ven. X Artiklen: Farvel til udsigt, goddag til støvgener Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til udsigt, goddag til støvgener

Halsnæs - 30. september 2020 kl. 10:19 Af Bent Jensen, Vestergade 7, Hundested Kontakt redaktionen

For nogle år siden fik vi den gode ide at købe et hus i Hundested, tiltrukket at havnemiljøet, hav og fjord.

Vi fandt et skønt hus med bl. a. udsigt over Isefjordens indsejling og i et roligt kvarter, men stadig tæt på indkøb og offentlig transport. Vi er en af de nærmeste naboer til Hundested Søtransportcenter, hvorfor det blev undersøgt, hvad det kunne indebære. Der var kemikalier, men A. Henriksen Shipping er jo et agtværdigt firma med styr på tingene og området lige ud for huset måtte i flg. lokalplanen kun bruges til oplagring af gods. Så ingen problemer. Troede vi. Men der gik kun et halvt år, så blev området fyldt op med kæmpe flisbunker. Farvel udsigt. Goddag til støvgener. Vi og andre naboer klagede naturligvis til kommunen og havnen, men uden synderlig effekt, selvom bunkerne ikke overholdt beredskabsstyrelsens vejledning til opbevaring af flis i det fri. Hundested Havn/A. Henriksen Shipping må tilsyneladende gerne overtræde love og regler. Men der hentes bare nye ladninger træ hjem og så starter flisningen igen. Søren Brink, havnefogeden, undskylder sig med, at det er nye entreprenører hver gang, som ikke er klar over, hvor man må flise.

Hermed erkender han også, at der er områder (den sydlige del af havnen), hvor der ikke må flises.

I foråret 2020 gik flisningen helt grassat, og store mængder støv bredte sig ud over hele den sydlige del af Hundested. Men pludselig blev der ryddet op i området, både for flis, træstammer og containere.

Tilfældigvis lige før at Rambøll skulle lave en sikkerhedsrapport, så Havnen/A. Henriksen Shipping kunne få lov til at opbevare endnu flere brandnærende kemikalier på havnen. Miljøstyrelsen gav tilladelse på 4 arbejdsdage. Det er ret fantastisk - taget i betragtning af at både det lokale beredskab, beredskabsstyrelsen, arbejdstilsynet og politiet har været indover sagen. Til sammenligning tager det min. 10 uger at få lov at bygge et "legehus" (hvis man i forvejen har mere end 50 m2 carporte og udhuse). Umiddelbart efter blev området overdænget af store mængder meget tørt affaldstræ af ukendt herkomst.

Man begyndte at flise træet på området, efter at man havde fået påbud om at standse flisningen i området.

Det fik kommunen dog standset på 4 timer.

Havnen har altså fået påbud om at standse flisningen i området og nedbringe højden på træoplaget til 6 m. Det er nu op til 12 m.

Så nu har Havnen/A. Henriksen Shipping et problem. De har bragt sig selv i en uheldig situation, fordi de ikke kan læse og forstå en lokalplan, og fordi de har siddet naboernes og kommunens advarsler overhørigt.

Derfor søger de nu dispensation til at flise på området i 50 dage det næste halve år.

Den skal de selvfølgelig ikke have, da situationen er selvforskyldt. I deres ansøgning påpeger havnen, at de ikke har vidst, at de ikke måtte flise i området før de fik påbuddet i september. Jeg siger ikke de lyver, men de omgås sandheden på en lemfældig måde. Jeg har kopi af mail fra kommunens administration sendt til Hundested Havn og A. Henriksen Shipping 3. juni, 2019, hvoraf det fremgår, at flisningen skal stoppes i området, i modsat fald vil der komme et påbud.

Flisning er til stor gene for naboerne, navnlig når der er vestenvind, hvad der som bekendt er 80 % af året.

Støvet indeholder store mængder sundhedsskadelige stoffer som bakterier, mikroorganismer, svampesporer og måske radioaktivitet, en rigtig god cocktail at få ned i lungerne. Desuden er larmen voldsom - man kan ikke opholde sig udendørs, når der flises.

Der er åbenbart også ønske om at bytte rundt på flisning og opbevaring af sten og sand. Dette ønske opstår jo kun, fordi havnen ved at flisning ikke må finde sted på det pågældende område. Til det kan kun siges at larm fra håndtering af sten er voldsom og lagring af sandbunker 100 m fra vores bolig vil give voldsomme støvgener. Det bliver er valg mellem pest og kolera. Lokalplan 64 har overskriften Hundested Havn - Søtransportcenter. På et transportcenter foregår af- og pålæsning og midlertidig opbevaring af gods. Enhver form for industri, herunder flisning skal foregå i et dertil indrettet industriområde og altså ikke på Hundested Havn. Lokalplan 64 er god nok, den skal bare overholdes af havnens brugere. Det virker som om, at Havnen er ligeglade med at deres aktiviter er til store gener for store dele af byen. Men boligerne blev bygget længe før Søtransportcentret blev anlagt på sin nuværende plads. Så lidt hensyn til vores helbred ville klæde Hundested Havn og A. Henriksen Shipping. Hvis Havnen forsætter aktiviteterne med voldsom støj og sundhedsskadelige støvgener, kan det ende med at borgerne sidder tilbage med bl.a. høretab, luftvejsinfektioner, øjenbetændelse og næseborscancer. Samtidig vil ellers godt beliggende huse falde voldsomt i værdi.

Det betyder større udgifter til sundhedsområdet og laver skatteindtægter til kommunen.

Havnens ansøgning om dispensation kan ses på halsnaes.dk, politik, tilladelser og høringer. Her kan også indsendes høringssvar inden 8. Oktober.