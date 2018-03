Se billedserie Lone Koefoed, reservemor for Almedin Fejzic og tidl. formand for foreningen, Malin Westerlund. To af de kvinder, der har været gæstfrie i Halsnæs. Fotos: Hanne Guldberg Mikkelsen

Send til din ven. X Artiklen: Farvel til foreningen der gav genlyd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Farvel til foreningen der gav genlyd

Halsnæs - 12. marts 2018 kl. 07:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hanne Guldberg Mikkelsen - Asylcentret i Auderød lukkede. Det var pinligt. Vi skammede os - men kunne ikke nøjes med det. Vi måtte selv klare det, når politikerne ikke ville.

Sådan formulerer Malin Westerlund kort, hvad det var, der skete, da bevægelsen og foreningen Gæstfrie i Halsnæs blev dannet i 2014.

Det er blevet til lidt over tre år med et væld af aktiviteter: koncerter, demonstrationer, udstillinger og meget mere.

- Jeg havde aldrig været aktivist før, men blev det nu i en noget moden alder, griner Malin Westerlund. Hun skal denne aften sammen med flere andre nøglepersoner have en buket for sit engagement. Lukke-festen for foreningen finder sted i Gubben i Hundested, hvor også mange af foreningens aftener med flygtninge, mad og musik er blevet afholdt.

Initiativet skyllede som en bølge gennem kommunen og blev landskendt især med sagen om Fejzic-familien fra Bosnien. Her var gymnasieeleven Almedin og hans mor, far og bror på samtlige aviser forsiders og engagerede mange mennesker bredt.

Almedin Fejzic og hans familie endte med at blive sendt hjem, men foreningens medlemmer har ikke sluppet kontakten. Søren Koefoed og hans hustru Mette var nogle af de første i foreningen og de har netop besøgt Almedin og melder, at familien har det godt. Det er meningen, at Gæstfri i Halsnæs foreningen denne lørdag aften ringer til Almedin.

Men der har været masser af andre initiativer i de tre år. Således er Søren Koefoed og hans hustru kontaktfamilie for Farishta, der også er med denne aften.

- Vi har været kontakt i tre år og har hjulpet meget, men også haft stor glæde af det, fortæller Søren Koefoed.

Maden til festen er tilberedt af de kokke, der startede Lataki, catering og senere en pop-up Latakia i Solskin i Liseleje - endnu et spin-off fra Gæstfrie i Halsnæs.

På et bord i Gubben har Lasse Koefoed, der er tovholder på afslutningsfesten, samlet og »udstillet« de mange mange artikler, som er blevet skrevet om foreningen i den relativt korte tid, de har eksisteret.

- Det er fantastisk, siger Lasse Koefoed

- Der er sat rigtig mange ting i gang, som kører videre. At vi nu lukker foreningen har mere noget med økonomi at gøre. Det er nødvendigt at have en forening, hvis man skal lave indsamling og søge fonde, sådan som vi gjorde. Men den er ikke nødvendig længere.

Resten af Gæstfrie i Halsnæs' penge gives videre til Venligboerne. Det drejer sig om cirka 15.000 kroner.

At foreningen lukker betyder ikke, at det problem, der udløste, at den blev dannet, er løst, påpeger Malin Westerlund.

Før festen var der lukket forestilling i Hundested Kino af filmen Human Flow, der handler om flygtningesituationen i verden.

- Problemet er jo ikke gået væk, siger Lone Koefoed, der var reservemor for Almedin, mens han boede hos dem i Danmark.

- Vi ser det ikke så meget mere. Men det er der stadig.