I 117 år har Villa Alp ligget som bagstopper på Torvet i Frederiksværk, men i fremtiden skal her ligge 40 lejeboliger.

Farvel til Villa Alp: Nyt boligprojekt på vej

Halsnæs - 27. februar 2020

En stor maskine er kørt i stilling og gnaver sig hurtigt gennem det gamle murværk. På kort tid er hele den ene gavl væk og giver frit udsyn til husets indre, som flere steder er prydet med grafitti. Engang var Villa Alp på Torvet 10 i Frederiksværk en af stålbyens stolte ejendomme. Men efter at have stået tomt i over et årti er pynten pillet af Villa Alp, og snart står huset ikke mere. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag er nedrivningen af den 117 år gamle bygning startet.

- Vi er blevet enige om at lave et projekt med kommunen deroppe. Det kræver en ny lokalplan, som er ved at blive udarbejdet. Vi regner med at få byggetilladelse til et nyt byggeri til efteråret. Vi kommer ikke i gang før, men ville ikke lade det stå i forfald indtil da, så vi er ved at rydde op på grunden, siger den lokale ejendomsmogul Kim Dencher Johansen, som gennem virksomheden Artillerihusene ApS ejer grunden.

Han regner med, at byggeriet vil blive igangsat i 2021. Det kommer til at indeholde 40 boliger.

- Det bliver handicapvenlige lejeboliger og mindre boliger, hvor alle har råd til at være med. De bliver opført i flotte gamle huse, der skal ligne noget, som har stået der altid, når det bliver færdigt. Byggeriet skal passe til området ned Torvet, hvor der ligger mange historiske bygninger, og jeg håber, at folk kan lide det, siger Kim Dencher Johansen.

Fra slot til skrot De faldefærdige mure yder ikke retfærdighed til den historiske værdi, som knytter sig til den 117 år gamle villa. Villa Alp er fra 1903 og var oprindelig ejet af kancelliråd, hoteldirektører, en grosserer og en vognmand. Det var også på Villa Alps balkon, at de tre bronzemedalje-roere fra Frederiksværk, som deltog OL i Helsinki 1952 - Svend Petersen, Poul Svendsen og Jørgen Frandsen - lod sig hylde.

Huset blev købt af Frederiksværk Kommune i 1970 og havde engang bevaringsværdig status. Det stod på Halsnæs Kommunes liste over bevaringsværdige ejendomme indtil september 2015, hvor listen over bevaringsværdige bygninger blev reduceret fra 328 til 144. Villaen optræder også i bogen over Historiske Huse i Frederiksværk, hvor der i 1986 er skrevet, at »Det er en pæn bygning, som passer fint ind i gadebilledet. Bygningen er godt vedligeholdt med gode vinduer og fine detaljer«...

Men Villa Alps storhedstid ligger langt tilbage. I årtier har det gulpudsede hus stået tomt og er gradvist forfaldet mere og mere. Størstedelen af de gamle dannebrogsvinduer var smadret, vinduesrammer var rådne og dørene havde adskillige gange været banket ind.

Arbejdet med at tømme huset startede for en uge siden og afslørede den miserable stand, som bygningen var i. Mug, afføring og graffiti sloges om ledig vægplads, og stedet bar samtidig tydeligt præg af, at den tomme bygning er blevet brugt som fixerum.

Skal passe ind Siden 2006 har Villa Alp været ejet af virksomheden Artillerihusene ApS, som Kim Dencher Johansen står bag. Han gav dengang 4,6 millioner kroner for grunden og huset, men har med egne ord aldrig haft intentioner om at beholde eller renovere Villa Alp.

- Dengang var der udbudt en arkitektkonkurrence, som vi vandt med vores projekt. Villa Alp var allerede dengang ikke en del af projektet. Det var en pæn gammel villa, men det var aldrig intentionen at bruge den, siger Kim Dencher Johansen.

Til gengæld har boligprojektet ændres sig meget på de 13 år.

- Det var nærmest et modernistisk og futuristisk byggeri med en masse glas. Det har aldrig været min kop te. Jeg kan godt bygge det, men det passer ikke ind på Torvet i Frederiksværk, siger Kim Dencher Johansen.

Han ridser hurtigt de mulige projekter på grunden op. Fra »grimme punkthuse« til »det åndssvage glasprojekt«.

- Men jeg har fået tegnet projektet om for at få det til at passe ind. Det kræver godt nok en ny lokalplan, men sådan må det være. Kommunen bruger mange kræfter på at bibeholde den gamle midtby, og det kan jeg godt lide. Der er mange andre steder, hvor man undrer sig over, hvad der er givet lov til af byggerier, siger Kim Dencher Johansen.