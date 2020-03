30 procent af bilisterne kørte for stærkt, da politiet lavede fartmåling i Ølsted. Politet kalder målingen nedslående. Foto: Jan Holm

Fartmåling i Ølsted: 30 procent kørte for stærkt

Halsnæs - 05. marts 2020 kl. 15:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag aften havde Nordsjællands Politi stillet en automatisk trafikkontrol - en såkaldt ATK-vogn - op på Gydebakken ved Petuniavej i Ølsted, hvor det maksimalt er tilladt at køre 40 kilometer i timen. Det resulterede med politiets ord i en »skuffende måling«. Rigtige mange biliser kørte nemlig for stærk.

- Ved de fleste fartmålinger oplever vi, at cirka 8-10 % af bilisterne kører for hurtigt, og derfor var det meget skuffende at opleve, at over 30 % af bilisterne på Gydebakken ikke respekterede hastighedsbegrænsningerne, siger Kenneth Grønberg, politikommissær i Nordsjællands Politi til Frederiksborg Amts Avis.

I fire timer og tyve minutter - fra klokken 17.30 til 21.50 - var ATK-vognen placeret i Ølsted, og den fik travlt. 232 køretøjer passerede undervejs, og 73 af dem kørte for hurtigt.

57 står til at få en bøde, 14 får desuden et klip i kørekortet, mens to bilister står til en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet. Den højest målte hastighed var 76 kilometer i timen, næsten det dobbelte af det tilladte.

- De nedslående tal betyder, at vi kommer til at besøge strækningen igen, men vi håber på, at vi ved at gøre opmærksomme på gårsdagens skrækmåling allerede nu kan få bilisterne til at lette foden fra speederen - både på Gydebakken og helt generelt, siger Kenneth Grønberg og fortsætter:

- Vi vil hellere have, at folk bidrager til færdselssikkerheden end til bødekassen, for der er altså mange gode grunde til, at vi har de fartgrænser, som vi nu engang har.