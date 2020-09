Hundested-hallens tag er fra 1981 og gennem alle årene har det været underdimensioneret med risiko for sammenstyrtning, særligt i forbindelse m ed snedække eller storm. Foto: Niels J. Larsen

Fare for kollaps: Der gik seks dage før hal blev lukket

Halsnæs - 19. september 2020 kl. 04:00 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var først på et møde med konsulentfirmaet MOE mandag i denne uge, at Halsnæs Kommune blev klar over alvoren omkring taget på Hundested-hallen, og det førte med det samme til beslutningen af at lukke hallen.

- Vi indkalder MOE til møde efter at have modtaget en risikovurdering fra dem. Her bruger de sætningen, at »vores forsikring dækker ikke, hvis ikke I tager hurtige skridt med hallen.« Og samme dag lukker vi, siger kommunaldirektør i Halsnæs Kommune Anders Mørk Hansen.

Hundested-hallen blev lukket for samtlige aktiviteter mandag, og efterfølgende udsendte kommunen en pressemeddelelse, hvor det blev forklaret, at kommunens eksterne rådgiver havde vurderet, at der var fare for sammenstyrtning af taget fordi den samlede vægt af taget er tungere end konstruktionen er bygget til at bære,

Nyheden i Frederiksborg Amts Avis tirsdag fik en læser, Ole Nymann fra Allerød, til at reagere, da han om søndagen havde været i Hundested-hallen til generalforsamling i Lynæs Havn.

»Det virker ikke troværdigt, at lukningen af hallen var en pludselig indskydelse den 14.9.2020 om eftermiddagen. Det må betyde, at generalforsamlingen er blevet gennemført på et tidspunkt, hvor risikoen for sammenstyrtning har været kendt,« skriver Ole Nymann til avisen og ønsker en forklaring på, hvorfor myndighederne tillod, at hallen blev anvendt til generalforsamlingen.

Frederiksborg Amts Avis har efterfølgende fået kopi af den risikovurdering, som Halsnæs Kommune modtog fra MOE Artelia Group den 8. september. Altså seks dage før beslutningen om at lukke hallen blev taget.

Her fremgår det, at tag-rammekonstruktionen er underdimensioneret efter de gældende normer, Det vil den også være selv om solcellerne på taget tages ned, og helt galt vil det være, hvis taget er belastet af snedække om vinteren eller ved en storm eller blot hård vind.

Ingeniørfirmaet skriver direkte, at hallen bør lukkes, hvis der ligger sne på taget eller hvis det blæser mere end vindstyrke 6 på Beaufort-skalaen. Og slutkonklusion i notatet er, at man ikke kan anbefale, at hallen anvendes i den nuværende situation.

Hundested-hallen er oprindelig bygget i 1971 og den nuværende tagkonstruktion er fra 1981, mens der blev monteret solceller på en del af taget for omkring 10 år siden. Frederiksborg Amts Avis erfarer, at man i Hundested i mange år har talt om problemer med taget, hvor det regnede ind nogle steder og det »rumlede« i kraftig blæsevejr.

Det er imidlertid først i slutningen af 2019, at Halsnæs Kommune via en bygningsgennemgang får formel viden om problemerne med, at det bl.a., regner gennem taget. Det bliver forelagt byrådet på et lukket møde.

